Wegen einer gerissenen Oberleitung an einem Haus hatten in der Nacht von Sonntag, 20. Juni, auf Montag, 21. Juni, in Strümpfelbach mehrere Häuser danach keinen Strom mehr.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und brachte einen Mitarbeiter der Netze BW mit der Drehleiter zum Strommasten auf dem Gebäude, um das herunterhängende Stromkabel zu entfernen. Netze BW betreibt in großten Teilen von Baden-Württemberg das Verteilnetz für Strom und Gas. Die Abteilung Strümpfelbach der