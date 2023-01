Teure Pommes, hohe Energiekosten: Kein leichtes Jahr für Pit’s Burger Weinstadt

Wer mit Gezim Fona in Ruhe sprechen möchte, muss warten - bis das Mittagsgeschäft vorbei ist. Ab 14.30 Uhr kehrt in der Pit’s-Burger-Filiale langsam etwas Ruhe ein. Ein einzelner Gast sitzt noch hinten im Gastraum, vor der im industriellen Stil gehaltenen, mit Backstein-Motiven bedruckten Fototapete. „Der gehört zur Familie!“, scherzt Filialleiter Gezim Fona. Knapp ein Jahr nach der Eröffnung ist er in Beutelsbach auf jeden Fall angekommen. Trotzdem blickt er dem Monat April durchaus besorgt entgegen.

Neues Angebot wird gut angenommen, auch der Lieferservice läuft gut

„Es war kein leichtes erstes Jahr, aber trotzdem bin ich zufrieden“, sagt Gezim Fona. Bei der Eröffnung im April vergangenes Jahr war das Interesse an dem neuen Burger-Laden groß, nach wie vor kommen jeden Tag viele hungrige Kunden. „Es wird sehr gut angenommen“, sagt der Filialleiter. Besonders Jugendliche und jüngere Erwachsene kämen sehr gerne hier her.

Inzwischen habe sich auch der Lieferdienst etabliert, drei Auslieferungen gleichzeitig kann die Weinstädter Filiale maximal leisten. Das Lieferangebot werde vor allem von Firmen oder auch mittags von Privatleuten, die keine Zeit hätten, in den Laden zu kommen, angenommen.

Mehrweg-Verpackungen für gelieferte Burger: Wer will die Boxen zurückbringen?

Die Pit’s-Burger-Franchise ist gerade dabei, in den insgesamt sieben bestehenden Filialen in Plüderhausen, Winnenden, Weinstadt, Fellbach, Stuttgart, Esslingen und Reutlingen auch die Mehrweg-Verpackungen einzuführen, die seit Jahresbeginn Pflicht sind. Gezim Fona zeigt eine dunkelgrüne Dose aus Hartplastik, ein Muster, ganz ähnlich gestaltet wie die Styropor-Einmalverpackungen, in denen die Burger bisher ausgeliefert werden.

Er ist noch nicht ganz so überzeugt von dem System. „Die Kunden sagen, sie haben keine Platz zu Hause“, berichtet er. Wer bei einem Lieferdienst bestellt, weil er nicht selbst sein Essen abholen möchte oder kann, der will seiner Erfahrung nach dann auch keine Dosen zurückbringen müssen. „Ein Tausch-System wäre besser.“ Bei der Abholung an der Theke könnte das mit den Dosen noch eher funktionieren, glaubt er.

Filialleiter Gezim Fona setzt auf Service vor Ort

Aber der Lieferservice ist gar nicht so sehr das, auf was es Gezim Fona ankommt: „Wichtig ist für mich, dass die Leute herkommen.“ Teil der Geschäftsidee der Pit’s-Burger-Kette ist es, mit handgemachten Patties und mit frischen Zutaten zu werben. Gerade die frischen Patties sind etwas teurer, wer das nicht möchte, kann deshalb auch ein herkömmliches aus der Tiefkühltruhe bestellen.

Die Pommesfrites kommen in einem kleinen Frittierkörbchen an den Tisch, auch hier gibt es besondere Spezialitäten: Pommes aus Süßkartoffeln, mit Käse, oder auch Chili Cheese nach amerikanischem Vorbild. Und Pommes und Lieferung sind eben so eine Sache: „Sobald man die Pommes einpackt, sind sie nicht mehr knusprig“, sagt der Filialleiter. Auch ein Burger schmecke einfach viel besser, wenn er gleich vor Ort serviert wird. Das hätten ihm Kunden, die beides ausprobiert hätten, auch schon rückgemeldet.

Bei der Beutelsbacher Kirbe und Schulfesten war der neue Burger-Laden im vergangenen Jahr schon dabei. Auch dieses Jahr gebe es schon Anfragen, berichtet Fona.

Immer wieder Preissteigerungen: „Ich stehe mit dem Rücken zur Wand“

Doch so gut das auch alles läuft: Hinter den Kulissen hatte die Beutelsbacher Filiale oft ganz schön zu kämpfen. Seit April 2022 sei allein der Preis für die Pommes dreimal gestiegen - und das nicht nur im unteren Prozentbereich. Auch die Süßkartoffeln, das Fleisch, sämtliche weitere Zutaten: Alles ist deutlich teurer geworden.

„Das ist nicht normal, das hört nicht auf“, klagt der Betreiber. Dazu kommen die höheren Lohnkosten, denn seit Oktober gilt auch ein höherer Mindestlohn. Er mache es ungern, aber er sei gezwungen, die höheren Preise auch an die Kunden weiterzugeben: „Ich stehe mit dem Rücken zur Wand.“

Im April kommt die Stromabrechnung: Was bleibt überhaupt übrig?

Die Kunden hätten alle Verständnis, trotzdem sind die regelmäßigen Änderungen ungünstig. Sie seien schließlich keine Tankstelle, wo sich mal eben der Tagespreis auf der digitalen Anzeige ändern lasse, so Fona, jedes Mal müssen die Speisekarten und die Anzeigetafeln neu gemacht werden. Auch das kostet Geld. Wie eben alles gerade.

„Der Januar ist schwer zu schaffen“, räumt der Gastronom ein. Das Wetter ist nicht schön, lockt die Gäste nicht auf die kleine Terrasse, wie es in den Sommermonaten der Fall war. Gleichzeitig kommen viele Rechnungen rein.

Die Stromabrechnung kommt aber erst noch, nämlich ein Jahr nach der Eröffnung, im April. Im Pit’s Burger in Beutelbach funktioniert alles mit Strom: Der Grill, die Fritteuse, die Klimaanlage, die im Sommer hinten im Gastraum für angenehme Temperaturen sorgt. „Da werden wir dann sehen, ob wir das Jahr nur für den Strom gearbeitet haben.“