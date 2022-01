Sie sind so süß und so flauschig: Gerade Tierbabys üben auf Kinder eine große Faszination aus. Schnell entsteht der Wunsch, selbst so ein Tierchen zu haben – und ein flauschiger Gefährte landet ganz oben auf dem Wunschzettel für Weihnachten oder den nächsten Geburtstag. Doch wenn Eltern dem leichtfertig nachgeben, stehen sie nicht selten schnell vor einem Problem: Das Tier ist jetzt da und braucht mehr Pflege als erwartet. Und das Kind ist vielleicht gar nicht mehr ganz so interessiert