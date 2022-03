Am Mittwochmorgen, 9. März, um 10.53 Uhr wurde die Feuerwehr Weinstadt von der Polizei alarmiert, weil in der Panorama-Straße in Beutelsbach eine Katze in etwa drei Metern Höhe in einem Baum festsaß.

Katze nicht begeistert von Rettungsaktion

Mit Hilfe einer tragbaren Leiter konnte laut Mitteilung der Feuerwehr schnell Zugang zu dem Tier geschaffen und dieses sicher gerettet werden.

Die Feuerwehr war mit einem Einsatzfahrzeug und neun Feuerwehrleuten vor