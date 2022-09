Trampolin-Sport World Jumping: Neues Fitness-Studio in Weinstadt eröffnet

Mit dem „Jump-in!“ in den Räumlichkeiten der S.C.-Kampfsportschule in der Werkstraße 26 in Weinstadt-Endersbach haben sich Marina Fischer, Michelle Schneider und Lisa Engelmann einen Traum erfüllt: Die drei Freundinnen und geprüften Trainerinnen haben dort am Wochenende feierlich ihr neues World-Jumping-Studio eröffnet. Künftig bieten sie dort Kurse im Trampolin-Sport an.

Zur Eröffnung gab es am Samstag, 10. September 2022, und Sonntag, 11. September 2022, kostenlose Schnupperkurse für alle Neugierigen, Sekt für alle Gäste und ein vergünstigtes Willkommenspaket: Wer sich für ein Kurspaket entschieden hat, bekommt fünf Trainingseinheiten zum Preis von vier.

Jeder kann ohne Mitgliedschaft mitmachen

Das Besondere am „Jump-in!“-Studio soll dabei sein, dass jeder mitmachen kann - ohne eine Mitgliedschaft bei einem Verein oder einem Fitnessstudio. Die Kosten werden über den Kauf von Kurseinheiten abgerechnet. Die Kurse sind offen für alle Teilnehmer ab 14 Jahren und auch bis ins höhere Alter könne der Sport ausgeübt werden, er sei sehr gelenkschonend, so Lisa Engelmann. Gerade für Menschen mit Rückenschmerzen sei das Fitnesstraining auf dem Trampolin geeignet. Das Tempo beim Training auf den zertifizierten World-Jumping-Trampolinen bestimme dabei jeder selbst.

Die Kurse finden ab sofort immer montags, dienstags und mittwochs ab 18.30 Uhr statt und dauern eine Stunde. Während des Trainings soll der Spaß im Vordergrund stehen, deshalb wollen die drei Frauen künftig auch Trampolin-Themen-Partys zu besonderen Anlässen anbieten: Zum Beispiel Hüpfen zu Ballermann-Hits oder zu Weihnachtsliedern.