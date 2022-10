"Transanatomia": Theater Hebebühne Weinstadt mit neuem Stück am Start

„Transanatomia: Wie Leo M. dann doch noch lebt und Alexander H. ganz anders“ - der Titel des neuen Stücks des Weinstädter Laientheaters Hebebühne macht neugierig. Und genau das wollen die Künstler auch erreichen.

Nach zwei Jahren durch Corona erzwungenen Freilicht-Spiels stehen für die Theatergruppe von Freitag, 4. November bis einschließlich Sonntag, 6. November, wieder Aufführungen im Innenraum an. Oder besser gesagt in Innenräumen: Denn das Theater, das über keine eigene Bühne verfügt, tourt mit seinen Zuschauern per Bus quer durch Weinstadt.

Inspiriert von Schöpfungsgeschichten - und Frankenstein

Inspiration für das neue Stück, das die rund 20 Hebebühnen-Schauspieler wie alles andere auch selbst erstellt haben, waren alle möglichen Arten von Schöpfungsgeschichten - aber nicht nur die religiöser Art, sondern auch fiktive, wie zum Beispiel „Frankenstein“.

Der Gedanke von der Schöpfung – beziehungsweise Neuschöpfung – eines Menschen wird in „Transanatomia“ auf die Spitze getrieben und mit futuristischen Ideen über Transplantation vermengt. Was würde zum Beispiel passieren, wenn ein Kopf erfolgreich auf einen anderen Körper transplantiert würde?

Mit „Radio Genesis“ auf Busfahrt in die Zukunft

Das Stück spiele „in der durchaus nahen Zukunft“, erklärt Ursula Porten, langjähriges Mitglied der Theatergruppe. Sie findet den Gedanken faszinierend, „dass sich ein Mensch bewusst für einen anderen Körper entscheidet.“ Ein Szenario, das den Hobby-Dramaturgen viel Inspiration gibt: Im Stück macht das die Genesis-Stiftung, ein futuristisches Forschungsinstitut für Transplantation möglich.

Die Besucher des Stücks, so die Rahmenhandlung, sind Teilnehmer eines Gewinnspiels der Stiftung, die einen Blick hinter die Kulissen gewonnen haben. Mit entsprechender Reiseleitung und immer begleitet vom „Radio Genesis“, über das die nicht darstellbaren Parts der Handlung erzählt werden, geht es mit dem Bus quer durch Weinstadt.

Nuss'sche Skulpturenhalle als ganz besondere Kulisse

Die Busse samt Fahrer stellt wie schon in der Vergangenheit auch wieder die Firma Dannenmann zur Verfügung. Und wieder einmal macht die Theatergruppe aus der Not eine Tugend: Als Theater ohne eigene Bühne nutzen sie stattdessen die besonderen Räume, die es in Weinstadt sonst so gibt.

So findet eine Szene im Württemberg-Haus in Beutelsbach statt: „Inmitten von Altem Konrad und Co“, erzählt Anne Fabriz, Gründungsfrau der Hebebühne. Weitere Szenen haben als Kulisse die Nuss'sche Skulpturenhalle, die der Künstler den Laiendarstellern dafür zur Verfügung stellt.

Szenen reihen sich wie Bausteine beliebig aneinander

Die „Mensch-Tier-Wesen“ und das Gipsformenlager passen wunderbar zur Thematik des neuen Stückes, freut sich Anne Fabriz. Das Stück ist so angelegt, dass es keine große Rolle spielt, in welcher Reihenfolge das Publikum die Szenen anschaut: Denn bei jeder Vorstellung sind gleichzeitig zwei Busse zu den Schauplätzen unterwegs, jeder Bus hat Platz für bis zu 40 Zuschauer, erklären die Organisatorinnen. So setzt sich „Transanatomia“ aus vielen einzelnen Bausteinen zu einem Gesamtwerk zusammen. Der Ortswechsel als Teil des Stücks und die Tatsache, dass erst die Generalprobe in den jeweiligen Räumen stattfinden kann, stellt das Ensemble vor eine echte organisatorische Herausforderung.

Mazen Mohsen und Weitere begleiten das Stück musikalisch

Zwar kann die Hebebühne die Räume des EVA-Familienzentrums in der Bahnhofstraße nutzen - doch die Technik und die Abläufe können so erst ganz kurz vor der tatsächlichen Aufführung ausprobiert werden.

Doch auch hier könne sich die Hebebühne auf ein zuverlässiges Techniker-Team, ebenfalls aus Weinstadt, verlassen. Außerdem wird die Inszenierung von den Profimusikern Hans Fickelscher, Nina H. und Mazen Mohsen begleitet.