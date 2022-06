Transporterfalle schnappt wieder zu: Wohnmobil bleibt in Beutelsbacher Unterführung stecken

Ein Wohnmobil ist am Dienstag, 28. Juni, in der Bahnunterführung in Beutelsbach stecken geblieben. Das teilte das Polizeipräsidium Aalen in einer Pressemitteilung mit. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Wohnmobils die Poststraße aus Richtung Ortsmitte Beutelsbach kommen in Richtung Cannon-Kreuzung. Laut Polizeibericht unterschätzte der Fahrer die Höhe seines Fahrzeuges und fuhr in die Unterführung ein. Da das Fahrzeug zu hoch für die Unterführung war, blieb es dort stecken.

Feuerwehr befreit das Wohnmobil aus der Unterführung

Um den Camper zu bergen, musste die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt zu Hilfe gerufen werden. Die Einsatzkräfte wurden am frühen Nachmittag gegen 14.11 Uhr alarmiert. „Mittels eines mechanischen Seilzugs konnte das Fahrzeug befreit werden“, sagt Tim Maier, Pressesprecher der Weinstädter Feuerwehr. Der Einsatz dauerte anderthalb Stunden, insgesamt waren 10 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Bislang ist auch unklar, ob die Brücke bei dem Vorfall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die von dem Unfall betroffene Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Bereits in der Vergangenheit ist es an dieser Stelle zu ähnlichen Unfällen gekommen. Weil immer wieder Fahrzeuge unter der Unterführung stecken bleiben, ist die Stelle als "Transporterfalle" bekannt.