Trompeten- und Orgelklänge zu Neujahr: In Weinstadt-Schnait hat das Tradition

In der Wendelinskirche in Schnait hat am Sonntagabend, 22. Januar, das traditionelle Trompeten- und Orgel-Konzert zu Neujahr wieder stattgefunden. Es spielten das Trompetenensemble Stuttgart und Organist Andreas Gräsle.

Nach zweijähriger Pause hat sich Joachim Jung (Mitte vom Bild) gefreut, wieder mit dem Stuttgarter Trompetenensemble Stücke von Mouret, Händel, J. S. Bach, Clarke und Mendelssohn-Bartholdy in der Schnaiter Kirche vorstellen zu dürfen. „Organisatorisch hat alles wunderbar funktioniert“, so Jung zum Neustart nach der Corona-Unterbrechung.

Erstes Neujahrskonzert gab es 1999

Der Stuttgarter Musiker und Geschäftsführer eines Konzertbüros ist seit dem ersten Neujahrskonzert mit dabei. „Seit 2002 ist Pfarrer Johannes Schleuning mein Ansprechpartner in Schnait“, berichtet er. Schleuning sei selber ein Freund der Kirchenmusik und er habe auch dieses Jahr wieder einen geistlichen Impuls und eine Lesung beigesteuert, berichtet Joachim Jung.

Das Schnaiter Konzert sieht er als Teil einer größeren Tradition: „Nicht nur Wien hat sein Neujahrskonzert. Auch in Schnait gibt es Neujahrskonzerte: Die Tradition reicht zurück bis ins Jahr 1999“, erzählt Joachim Jung. Damals habe er auf Empfehlung eines Konzertbesuchers den damaligen Pfarrer Beatus Widmann kontaktiert.

„Wir veranstalteten gemeinsam das erste Konzert mit Professor Armin Rosin (Posaune), Professor Claude Rippas (Trompete) und dem Münsterorganist in Ruhestand Friedrich Fröschle (Ulm) in der Wendelinskirche“, erinnert sich Jung an die Anfänge. Die damalige Zuhörerresonanz sei so positiv gewesen, dass sich die Konzerttradition nun schon fast 25 Jahre entwickeln konnte - und sich auch durch die Pandemie nicht stoppen ließ.