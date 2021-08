Nach 25 Jahren in der IT-Branche hat Michael Roedeske etwas Neues gewagt: Mitten in der Corona-Pandemie hat der Inhaber einer IT-Firma in Remshalden 2020 angefangen, nebenberuflich Massagesessel zu verkaufen. Das lief nach seinen Angaben so gut, dass er zu Beginn des Jahres 2021 beschloss, groß ins Geschäft einzusteigen. Dafür wollte der 46-Jährige repräsentative Räume in einer guten Lage – und hat deshalb sein Geschäft in der Einkaufsstraße in Endersbach eröffnet. Natürlich können