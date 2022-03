Die Stadt Weinstadt hat zum Krieg in der Ukraine einen Krisenstab eingerichtet, der sich mit den wichtigsten Themen rund um Flüchtlinge aus dem osteuropäischen Land befasst. Das hat die Stadt nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

„Wir knüpfen an die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an und bereiten uns als Stadt intensiv auf die Flüchtlinge aus der Ukraine vor, damit wir uns von Anfang an gut um sie kümmern und sie gut unterbringen können“, sagt Oberbürgermeister Michael