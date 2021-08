Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben gerade Jugendliche vermehrt auf eigene Faust Mountainbike-Strecken im Wald errichtet. Sechs dieser Routen in den Wäldern in Weinstadt will der neu gegründete Verein „Shape and ride“ aus Korb offiziell genehmigen lassen. In der zweiten Septemberhälfte gibt es deshalb einen Termin mit Vertretern der Stadt Weinstadt. Auch hat der Verein bereits Kontakt mit dem Forstamt des Rems-Murr-Kreises aufgenommen.

Peter Hölzle (39) aus Weinstadt ist Mitglied