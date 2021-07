Im Frühsommer 2020 hat eine Frau aus Weinstadt eine gefährliche Verzweiflungstat begangen: Sie legte Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in dem sie mit ihrer Familie lebt. Weil der Ehemann rasch reagierte, fand die Geschichte ein glimpfliches Ende. Sie hätte aber auch böse enden können. Jetzt musste sich die Frau vor dem Amtsgericht in Waiblingen verantworten.

Wer daran denkt, sich das Leben zu nehmen, dem kann die Telefonseelsorge helfen, die rund um die Uhr und kostenfrei