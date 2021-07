Ungefähr 15 Keller sind am Freitagmittag im Wohngebiet Trappeler in Endersbach mit Wasser vollgelaufen. Die gegen 12.45 Uhr alarmierte Freiwillige Feuerwehr Weinstadt stellte vor Ort fest, dass das Wasser in den betroffenen Gebäuden aus einem Abwasserkanal stammte. Laut Stadtverwaltung war der Kanal zuvor wegen eines defekten Sensors mit Hochwasser aus der Rems vollgelaufen. Dieses Wasser drückte letztlich zurück in die Untergeschosse der Wohnungen, die an das Kanalnetz angeschlossen