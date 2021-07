Zu einem in Not geratenen Vogel wurde die Abteilung Beutelsbach der Feuerwehr Weinstadt am Samstagmorgen (3.7.2021) gerufen. Das Tier war im Dachbereich eines Wohngebäudes in der Buhlstraße in Beutelsbach mit seinem Kopf zwischen zwei Blechen eingeklemmt.

Alarmiert wurde die Feuerwehr um 8.12 Uhr, im Einsatz waren rund zehn Einsatzkräfte sowie das Löschgruppenfahrzeug 16/12 und die Drehleiter mit Korb. Der Vogel konnte nach Angaben der Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter von einem