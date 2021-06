Das jüngste Unwetter hat die Vollmarschule in Weinstadt heftig getroffen. Regenwasser überflutete am Dienstag den Schulhof und bahnte sich den Weg ins Gebäude. Dort wurde die „nagelneue“ Aula „mit einer Kombination aus Holzschnitzel, Wasser und Schlamm“ gefüllt, wie Rektorin Christine Dalferth berichtet. Eine Kochgruppe der Realschule wurde davon überrascht, verließ das Gebäude aber unbeschadet. Der Präsenzunterricht fiel am Mittwoch aus.

Die Vollmarschule liegt am tiefsten von allen