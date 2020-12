Vor wenigen Tagen ist der prominente Chorleiter Gotthilf Fischer verstorben. Er wurde 92 Jahre alt. Über Jahrzehnte lebte der in Plochingen geborene Mann in Weinstadt. Weggefährten und Freunde von ihm aus der Region erinnern an ihn. Sie erzählen von seiner großen Liebe zur Musik und sprechen offen über diesen besonderen Menschen.

Es war der Tag, an dem der Gitarrenweltrekord im Jahr 2007 aufgestellt wurde, als er Gotthilf Fischer kennenlernte, erinnert sich Hans Derer aus Winnenden,