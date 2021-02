Wahl zum Jugendgemeinderat Weinstadt: Das sind die Kandidaten

16 Jugendliche haben sich für eine Kandidatur für den Jugendgemeinderat entschieden. Das hat das Stadtjugendreferat bekanntgegeben. Die Bewerbungsfrist war am 18. Februar abgelaufen. Die Wahlen finden in der Zeit von Montag, 15. März, 8 Uhr, bis Donnerstag, 25. März, 24 Uhr als Onlinewahl unter www.weinstadt.de/jgrwahl2021 statt. 13 Plätze im Gremium sind zu vergeben. Zur Wahl für den fünften Jugendgemeinderat der Stadt Weinstadt stellen sich:

Philipp Nobile, 17 Jahre, Endersbach, Schüler

Denis Russ, 18 Jahre, Beutelsbach, Schüler (bereits im Gremium)

Felix Göttlicher, 17 Jahre, Schnait, Schüler

Luis Schneck, 17 Jahre, Beutelsbach, Schüler (bereits im Gremium)

Levent Russ, 16 Jahre, Beutelsbach, Schüler

Antonia Lenz, 15 Jahre, Schnait, Schülerin

Emily Senss, 15 Jahre, Beutelsbach, Schülerin

Leonard von Fircks, 15 Jahre, Schnait, Schüler

Julius Schackert, 16 Jahre, Beutelsbach, Schüler

Taha Yehya, 15 Jahre, Beutelsbach, Schüler

Rajiv Heimann, 16 Jahre, Endersbach, Schüler

Emma Schenk, 15 Jahre, Schnait, Schülerin

Sarah Rühle, 14 Jahre, Schnait, Schülerin

Ayman Khoudr, 18 Jahre, Beutelsbach, Auszubildender (bereits im Gremium)

Anthony Kaiser, 16 Jahre, Beutelsbach, Schüler

Ali Saleh, 17 Jahre, Beutelsbach, Schüler (bereits im Gremium)

Eine öffentliche Kandidatenvorstellung findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Stattdessen werden die Kandidierenden auf der Homepage der Stadt Weinstadt unter www.weinstadt.de/jgrwahl2021, auf Instagram unter www.instagram.com/jgr.weinstadt und auf Facebook unter www.facebook.com/JGRWeinstadt vorgestellt.

Wahlergebnis am 26. März

Das Wahlergebnis wird am Freitag, 26. März, um 18 Uhr auf der städtischen Homepage bekanntgegeben. Pandemiebedingt wird nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit ein digitales Ersatzformat für die traditionelle Wahlparty im Haus der Jugendarbeit entwickelt, in deren Verlauf eigentlich das Wahlergebnis öffentlich verkündet würde. Weitere Informationen hierzu werden rechtzeitig bekanntgegeben.

In den nächsten Tagen erhalten alle wahlberechtigten Jugendlichen in Weinstadt die Wahlbenachrichtigung mit ihren persönlichen Zugangsdaten zur Online-Wahlplattform (Wahl-TAN). Wahlberechtigt sind unabhängig von der Nationalität oder Staatsangehörigkeit alle jungen Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die zwischen dem 26. März 2002 und dem 25. März 2007 geboren und seit 25. Dezember 2020 oder früher in Weinstadt mit Erstwohnsitz gemeldet sind.

Gewählt wird mit dem Smartphone, ein Wahllokal gibt es diesmal nicht

Gewählt werden kann bequem zu Hause oder auf dem Smartphone. Die Schulen am Bildungszentrum richten eigens Wahltage ein, an denen an den Schulen gewählt werden kann. Ein öffentliches Wahllokal im Haus der Jugendarbeit kann aufgrund der pandemiebedingten Schließung der Einrichtung dort nicht eingerichtet werden.