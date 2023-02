Wasserkocher löst Einsatz aus (4.2.): Feuerwehr Weinstadt mit 22 Kräften vor Ort

Am Samstagmorgen, 4. Februar, wurde die Feuerwehr Weinstadt gegen 9.43 Uhr in die Oberlinstraße in Weinstadt-Beutelsbach gerufen. Grund für den Einsatz war eine ausgelöste Brandmeldeanlage.

Vier Fahrzeuge und 22 Feuerwehrleute im Einsatz

In einem Wohnheim „war es wegen eines angeschmorten Wasserkochers zu einer Rauchentwicklung gekommen“, schreibt die Feuerwehr im Einsatzbericht auf ihrer Homepage. Vor Ort wurde der Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzkräfte belüfteten das betroffene Zimmer.

„Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz beendet“, so die Weinstädter Feuerwehr. Insgesamt waren vier Einsatzfahrzeuge und 22 Feuerwehrleute vor Ort.