Wasserschaden wurde beseitigt: Action Weinstadt hat wieder geöffnet (01.03.)

Der Parkplatz ist noch ungewohnt leer, aber ein Mitarbeiter stellt schon die Einkaufswägen bereit: Nach zwei Tagen Schließzeit und Aufräumarbeiten hat die Action-Filiale im Kalkofen Endersbach seit 9 Uhr am Mittwoch (01.03.2023) wieder geöffnet. Grund für die außerplanmäßige Schließung war ein Wasserrohrbruch am Sonntag zuvor, der auch einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst hatte.

Feuerwehr saugt zwei Stunden lang Wasser aus dem Action ab

Gegen 12.26 Uhr am Sonntag wurde die Feuerwehr alarmiert, die Einsatzkräfte waren mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort. Laut Feuerwehr-Pressesprecher war aus einer Wasserleitung im Obergeschoss Wasser ausgetreten, dieses hatte sich in Folge auch im Erdgeschoss gesammelt. Die Feuerwehr stoppte den Wasseraustritt und saugte das Wasser mit Nasssaugern aus dem Geschäft ab. Der Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden.

Am Mittwochmorgen bestätigt eine Sprecherin des niederländischen Discounters: "Wir werden unsere Filiale in Weinstadt heute, am 1. März 2023, wieder eröffnen."