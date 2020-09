Wie eine Auseinandersetzung am Beutelsbacher Bahnhof in einer Nacht Anfang März so eskalieren konnte, dass ein junger Mann nun in Untersuchungshaft sitzt, das wissen die drei Angeklagten selber nicht. Unter anderem wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung müssen sich drei Heranwachsende aus Weinstadt und Remshalden vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Die Verhandlung startete vor einer Woche, wurde aber unterbrochen. Bei