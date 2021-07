18 Feuerwehrleute sind am Donnerstagabend von Oberbürgermeister Michael Scharmann und Kommandant Stefan Schuh unter freiem Himmel am Feuerwehrhaus Beutelsbach geehrt worden. Normalerweise werden die goldenen, silbernen und bronzenen Feuerwehrehrenzeichen an den Abteilungsversammlungen verliehen – diese fielen aber in diesem und dem vergangenen Jahr pandemiebedingt aus – daher nun der kurze, coronakonforme (3G) Nachholtermin.

Insgesamt 505 Jahre Feuerwehrdienst

„505 Jahre