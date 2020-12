Die Trinkwasserquelle in Baach ist nicht mehr nach einem überzeugten Nationalsozialisten und Antisemiten benannt. Das hat der Weinstädter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Die „Georg-Amann-Quelle“, Namensgeber war der Schnaiter Bürgermeister von 1932 bis 1944, trägt jetzt wieder ganz offiziell die Bezeichnung „Fallenhauquelle“. So habe sie im Volksmund eh immer geheißen, sagt Wolf Dieter Forster, der Ex-Gemeinderat, der die Umbenennung angestoßen hat. Sein SPD-Parteigenosse