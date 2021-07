Seit Juni laufen mit dem Leitungs- und Kanalbau die Vorarbeiten für die Sanierung der historischen Gewölbebrücke am Ortseingang von Weinstadt-Baach im Zuge der K 1862 sowie der Ortsdurchfahrt Baach. Das denkmalgeschützte Bauwerk aus Naturstein stammt aus dem Jahr 1880.

{element}

Nun teilt die Stadt Weinstadt in einer aktuellen Pressemitteilung mit, dass von Montag, 2. August, an, die Hauptarbeiten an der historischen Brücke beginnen werden. Das heißt, dass für die Dauer der