Weinstadt: Bahnstrecke über Transporterfalle in Beutelsbach nicht beschädigt

Vor zwei Wochen war es mal wieder so weit: Ein Wohnmobil blieb in der Unterführung unter den Bahngleisen in Beutelsbach stecken. Der 62-jährige Fahrer habe die Höhe seines Fahrzeuges unterschätzt, hieß es im Polizeibericht.

Ein Vorfall, der gerade auch auf den sozialen Medien für viel Kopfschütteln und auch für Spott gesorgt hat: Denn immerhin machen inzwischen eine ganze Reihe von Warntafeln, Blinklichter und ein Höhenbegrenzer mit herunterhängenden Ketten, die auf dem Fahrzeugdach Lärm erzeugen, wenn dieses zu hoch ist, auf die gefährliche Situation aufmerksam.

Aufprall kann Gleise beschädigen

Seit rund 25 Jahren besteht dieses Problem nun schon, und keine der vielen ausprobierten Warnvorrichtungen konnte bisher verhindern, dass hier immer wieder Fahrzeuge stecken bleiben. Weil häufig Sprinter oder Lkw betroffen sind, hat sich die Beutelsbacher Unterführung mit ihrer Höhenbegrenzung auf nur zwei Meter den Spitznamen „Transporterfalle“ eingehandelt.

Was das Steckenbleiben von großen, schweren Fahrzeugen unter den Bahngleisen zusätzlich problematisch macht, ist die Tatsache, dass die Wucht des Aufpralls sogar die Bahngleise beschädigen könnte. Die Deutsche Bahn muss das jedes Mal überprüfen, wenn es wieder einen Vorfall gab.

S-Bahn-Strecke teilweise für mehrere Stunden gesperrt

Als zum Beispiel im Oktober 2015 an einem Tag gleich zwei Fahrzeuge in der Unterführung stecken geblieben sind, musste die S-Bahn-Strecke zwischen Endersbach und Grunbach mehrere Stunden lang gesperrt bleiben.

Auch vor zwei Wochen war zunächst nicht klar, ob das Wohnmobil die Brücke und die darüber befindlichen Gleise vielleicht beschädigt hatte: Immerhin musste die Feuerwehr Weinstadt das Fahrzeug mit Hilfe eines mechanischen Seilzugs aus der Unterführung befreien. Erst nach eineinhalb Stunden konnte das Fahrzeug geborgen werden, die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Deutsche Bahn gibt Entwarnung

Jetzt hat die Deutsche Bahn sich zu dem Vorfall und seinen Folgen geäußert. „Die Schäden an der Beutelsbacher Unterführung sind geringfügig“, schreibt eine Bahnsprecherin. „Es mussten keine Reparaturen durchgeführt werden.“ Am Fahrzeug hingegen entstand immerhin ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Doch wieso kann diese Gefahrenstelle nicht beseitigt werden, obwohl es seit den frühen 90er Jahren hier schon an die 25 dieser Unfälle gegeben hat und eine Hauptverkehrsader von Beutelsbach betroffen ist, die zu allem Unglück auch noch an ein Gewerbegebiet grenzt?

Gefahrenstelle bleibt bestehen

Dieser Frage ist unsere Redaktion schon vor zwei Jahren nachgegangen, als aus aktuellem Anlass – ein Fahrzeug des Paketdienstes DHL war unter den Bahngleisen stecken geblieben – eine kleine Chronik sämtlicher Gelegenheiten erstellt wurde, zu denen die „Transporterfalle“ zugeschnappt hatte.

Laut der damaligen Einschätzung der Stadt Weinstadt wäre das Problem nur durch eine Tieferlegung der gesamten Straße zu lösen. Und die Kosten dafür würden sich laut Stadt Weinstadt im mehrstelligen Millionenbereich bewegen.