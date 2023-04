Weinstadt: Bekommt Beutelsbach bald eine Fahrradstraße?

In Fellbach gibt es sie schon, in näherer Zukunft könnte auch Weinstadt-Beutelsbach eine Fahrradstraße bekommen: Es steht in der Diskussion, die Eberhardstraße in so eine Zone umzuwandeln, in der dann Fahrräder Vorrang vor Autos und anderen Verkehrsteilnehmern hätten. Die Eberhardstraße als offizieller Radverkehrsweg könnte Abhilfe schaffen bei der lückenhaften Verkehrsführung für Radfahrer durch die Beutelsbacher Ortsmitte: Der fünfte Jugendgemeinderat hatte deswegen Ende 2022 im Gemeinderat den Antrag gestellt, das Radnetz in Weinstadt jugendgerecht weiterzuentwickeln.

Die jungen Lokalpolitiker schlugen unter anderem vor, die Eberhardstraße in Beutelsbach zur Fahrradstraße zu machen, an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Poststraße den Wartebereich an der Ampel zu vergrößern. Außerdem forderten die Jugendlichen für den Schulweg zwischen Endersbach und Strümpfelbach eine Beleuchtung.

Eberhardstraße wichtige Strecke für Radfahrer, nur Anlieger-Autoverkehr erlaubt

Die Eberhardstraße ist ein offizieller Schulweg, trotzdem herrschten dort morgens und nachmittags oft chaotische Verhältnisse, kritisierte Rajiv Heimann, Vorsitzender des fünften Jugendgemeinderats der Stadt Weinstadt, in der Gemeinderatssitzung Ende des vergangenen Jahres. Die Stadtverwaltung hat den Vorschlag mitgenommen und von der Bernard-Gruppe prüfen lassen, die auch damit betraut ist, einen Integrierten Mobilitätsentwicklungsplan (IMEP) für die Stadt Weinstadt zu erstellen. Teil dieses Konzeptes soll auch ein Radverkehrskonzept sein, das noch dieses Jahr ausgearbeitet werden soll.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat die Stadtverwaltung die Ergebnisse dieser Überprüfung vorgestellt. Die Bernard-Gruppe kommt in ihrer Stellungnahme zu dem Schluss, dass es grundsätzlich möglich wäre, die Eberhardstraße zur Fahrradstraße zu machen. Voraussetzung dafür ist vor allem, dass eine Straße eine hohe Bedeutung hat für den Radverkehr und eine eher untergeordnete für den Autoverkehr - diese beiden Voraussetzungen würde die Eberhardstraße demnach erfüllen: Nur Anlieger dürfen sie mit einem Kraftfahrzeug befahren, es gilt bereits Tempo-30 und sie wird nicht nur von Schülern, sondern auch von anderen Radfahrern bereits rege genutzt: „Die Eberhardstraße ist als wichtige Verbindung für den Radverkehr sowohl Teil des städtischen als auch des kreisweiten Radverkehrsnetzes und weist damit eine hohe Netzbedeutung für den Radverkehr auf“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer auf den Ergebnissen der Bernard-Gruppe basierenden Beratungsunterlage.

Alle Parkplätze längs der Fahrbahn müssten wegfallen

Dennoch gibt es bei der Ausweisung einer Fahrradstraße einige Aspekte zu beachten. Zwar bedeutet der Vorrang für die Fahrradfahrer nicht zwingend, dass überhaupt keine Autos, Motorräder oder andere Kraftfahrzeuge mehr dort fahren dürfen: Ausnahmen, zum Beispiel für Anlieger, sind weiterhin möglich und werden in solchen Fällen entsprechend ausgeschildert. Der wesentliche Unterschied zu einer normalen Tempo-30-Zone liegt darin, dass Fahrradfahrer immer nebeneinander fahren dürfen, der Autoverkehr sich unterordnen muss und auch bei einmündenden Straßen der Radverkehr Vorfahrt hat. Außerdem gilt für eine Fahrradstraße eine Mindestfahrbahnbreite von 4 Metern - diese Breite darf auch nicht durch längst geparkte Autos gemindert werden. Längsparken ist auch jenseits dieser Fahrbahnbreite nur dann erlaubt, wenn ein Schutzstreifen von 50 Zentimetern Breite geschaffen wird - um die Radfahrer vor aufschwingenden Autotüren an den parkenden Autos zu schützen. Für die Eberhardstraße würde das bedeuten: „Das Parken müsste grundsätzlich entfallen“, so Stadtplanungsamt-Chef Dennis Folk.

Unter anderem, weil sich in der Straße auch eine Kita befindet, ist das Grund genug für Stadt und Stadträte, um mit der Planung einer Fahrradstraße nicht sofort loszulegen. Die Stadt nehme das Thema mit auf in den Kontext des IMEPs, schließlich seien bei der Beutelsbacher Ortsdurchfahrt insgesamt noch einige Fragen offen: „Wenn wir jetzt Einzelstrukturen rausreißen, halten wir das für schwierig“, so Folk. Dieses Jahr noch soll es dazu die ersten Beteiligungen geben, bis Ende des Jahres verspricht das Stadtplanungsamt neue Erkenntnisse: „Wir brauchen diesen Sommer.“