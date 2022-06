Weinstadt-Beutelsbach: Brand in Erdgeschoss, 82-Jährige von Balkon gerettet

Zu einem Gebäudebrand ist es am Donnerstagabend (2.6.) in der Mühlstrasse in Weinstadt-Beutelsbach gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 20.45 Uhr alarmiert.

Flammen schlugen bei der Ankunft der Einsatzkräfte aus einem Raum im Erdgeschoss, berichtet der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt. Weil das Treppenhaus verraucht war, musste die 82-jährige Dame, die ihr Haus alleine bewohnt, über die Drehleiter vom Balkon gerettet werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand unter Atemschutz.

Die Bewohnerin, die zuvor auf ihrem Balkon von Nachbarn betreut worden war, konnte dann vom Rettungsdienst in Empfang genommen und weiter betreut werden. Sie ist unverletzt. Die Feuerwehr ist noch vor Ort und untersucht das Gebäude mit Wärmebildkameras auf etwaige Glutnester.

Die Feuerwehr Weinstadt war mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Polizei kam mit zwei Einsatzfahrzeugen und vier Polizisten, der Rettungsdienst mit vier Einsatzfahrzeugen und sechs Einsatzkräften. HInzu kam die Einsatzgruppe "Akut" des DRK Orsverband Weinstadt mit zwei EInsatzfahrzeugen und acht Kräften.