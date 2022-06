Am Sonntag, 19. Juni, um kurz nach 20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt wegen eines Kleinbrandes in der Dammstraße in Endersbach alarmiert.

Das Feuer wurde zügig gelöscht

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde vor Ort eine brennende Mülltonne vorgefunden, die von den Einsatzkräften zügig abgelöscht wurde. Die Feuerwehr war mit einem Einsatzfahrzeug und neun Feuerwehrleuten im Einsatz.