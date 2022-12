Weinstadt: "Buhl 4undzwanzig"-Betreiberin organisiert Kunstkaufhaus Stuttgart

Im Juni 2021 hat sich Daniela Illenberger aus Strümpfelbach einen Traum erfüllt. In der Buhlstraße 24 hat sie auf 28 Quadratmetern einen kleinen Concept-Store eröffnet. Dort verkauft sie seitdem ziemlich erfolgreich Hübsches und Praktisches, hergestellt von verschiedenen Künstlern und kleinen Manufakturen. Oft steht das Design im Vordergrund, oft ist auch noch ein Nachhaltigkeitsgedanke dabei.

Geschäft in der Buhlstraße 24: Kein reiner Geschenkeladen

Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit hat die Weinstädterin an ihren vier Öffnungstagen in der Woche jede Menge zu tun. Wegen der immer wieder wechselnden hübschen Design-Gegenstände hat das „Buhl 4undzwanzig“ sich in Beutelsbach längst als „Geschenkeladen“ einen Namen gemacht - auch wenn der Betreiberin diese Einordnung nicht unbedingt gefällt. Sie wünscht sich, dass die Leute auch einfach mal so in ihren Laden kommen, auch wenn sie gerade vielleicht kein Geschenk brauchen.

Der Kontakt zu vielen der Künstler und Hersteller, deren Produkte sie nun in Weinstadt vertreibt, ist aber eigentlich über eine weitere Leidenschaft der Kunstliebhaberin entstanden: Seit 2018 hilft sie im Team der Wagenhallen Stuttgart bei der Organisation des jährlichen Kunstkaufhauses mit, wirbt die Künstler für die über hundert Stände an und kümmert sich während des zweitägigen Events darum, dass es den Kreativen an nichts fehlt.

Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wieder volles Programm

Dieses Wochenende ist es wieder so weit: Am Samstag, 10. November, öffnen die Wagenhallen am Stuttgarter Hauptbahnhof ihre Tore. Bis Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, soll der „Markt der schönsten Dinge im Stuttgarter Norden“ dann Besucher anlocken mit Streetwear, Fotografie, Illustration, Wohnaccessoires, Schmuck, Papeterie, Grafikdesign, Keramik und Verpflegung aus der hauseigenen Küche.

„Das ist so ein bisschen wie früher Weihnachten“, freut sich Daniela Illenberger. Auch Glühwein wird es geben - auch wenn das Kunstkaufhaus kein Weihnachtsmarkt im eigentlichen Sinne sei, so Illenberger. Besonders schön findet sie dieses Jahr: Nachdem das Kunstkaufhaus 2020 wegen Corona ausfallen musste, 2021 gerade noch so und „mit Hängen und Würgen“ mit Maskenpflicht stattfinden konnte, wird dieses Jahr wieder volles Programm aufgefahren. Am Samstagabend gibt es sogar eine Feuershow.

Einige Künstler sind während der Pandemie ausgeschieden, viele neue kommen dazu

Zwar seien während der Pandemie einige der regelmäßigen Aussteller verloren gegangen - sei es, weil sie sich jetzt auf ihren Online-Handel konzentrieren, sich beruflich umorientiert haben oder dieses Jahr noch aussetzen – das bedeutet aber auch, dass dieses Jahr sehr viele neue Gesichter dabei sein werden.

Die jungen Künstler seien voller Ideen, gut vernetzt und sehr nachhaltig aufgestellt, verrät Daniela Illenberger. Die meisten von ihnen seien auch wirklich vom Fach: „Was wir gar nicht haben, sind Hausfrauen, die basteln.“