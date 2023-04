Weinstadt: Die Deutsche Weinkönigin Katrin Lang zu Gast in Strümpfelbach

Hoher Besuch bei einem Weingut in Strümpfelbach: Die Deutsche Weinkönigin Katrin Lang mit ihren Weinprinzessinnen Juliane Schäfer und Luise Böhme durfte bei ihrem obligatorischen Antrittsbesuch in Württemberg die verschiedenen Weinbaubetriebe kennenlernen. Wie das Weingut Kuhnle mitgeteilt hat, waren sie zuvor auch schon in Franken, an der Nahe und in Rheinhessen. „Die Verschiedenartigkeit der württembergischen Weinlandschaften und die unterschiedlichen Betriebsstrukturen in unserem schwäbischen Ländle waren für die Weinhoheiten aus Baden, Rheinhessen und Saale-Unstrut recht beeindruckend“, so Daniel Kuhnle.

Weinbauverband organisiert Reise

Dies alles konnte die Württembergische Weinkönigin Carolin Golter mit ihrer Weinprinzessin Birthe Meschke den deutschen Weinrepräsentantinnen zeigen. Organisiert wurde die Reise von Anja Steiner vom Württembergischen Weinbauverband mit Sitz in Weinsberg. So reisten nun in diesen Frühlingstagen die Hoheiten durch Württemberg. Über einen Besuch der Lauffener Weingärtner ging die Fahrt durchs Neckartal, vorbei an den Steillagen von Hessigheim und Mundelsheim zur Württembergischen Zentralkellerei nach Möglingen. Nachmittags waren sie natürlich im Weingut Häußer in Winnenden-Höfen zum Besuch eingeladen: Es ist das elterliche Weingut der Württembergischen Weinkönigin Carolin.

Abstecher in den Nuss'schen Garten

Ein weiterer Glanzpunkt sei die Fahrt nach Strümpfelbach gewesen: „Schon das Zusammenwirken vom Ballungsraum Stuttgart und den doch noch ländlichen Weinorten im Remstal war für alle beeindruckend.“ Die Familie Kuhnle nahm die Damen bei schwäbischen Brezeln, Wein und Gesprächen in ihrer guten Stube auf. Es folgte dann ein kleiner Rundgang durch die Fachwerkidylle des Weinortes Strümpfelbach, der sich in die exponierten Rebhänge vom Strümpfelbacher Nonnenberg eingebettet hat. Schließlich traf man bei Professor Nuss im Kunstgarten ein. „Das Zusammenspiel von Natur und Kunst und die Erklärungen von Karl Ulrich Nuss waren für die weinköniglichen Hoheiten schon ein besonderes Schauspiel“, schreibt das Weingut.

Mit diesen vielen Eindrücken aus Württemberg konnten die Weinhoheiten dann wieder die Rückreise in ihre Weinanbaugebiete antreten.