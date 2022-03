Gerhard Schäfer lebt im Endersbacher Oberdorf, mit Blick aufs Backhäusle und den Platz vor der Eisdiele „Laofe“: ein Platz, den er 60 Jahre lang gepflegt hat und der ihm bis heute sehr am Herzen liegt.

Er feiert im Freien - wegen Corona

Dass die Eisdiele jetzt vor kurzem in die neue Saison gestartet ist und am Wochenende die Menschen über den ganzen Platz Schlange stehen und das Oberdorf beleben – nichts könnte den rüstigen Senior mehr freuen. Am Mittwoch, 30.