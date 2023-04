Weinstadt: Feuerwehr übt in Großheppach - und feiert mit Gästen noch bis Montag

„Wir sind megahappy.“ Bei ihrem dreitägigen Feuerwehrfest kann sich die Abteilung Großheppach der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt über zahlreiche Besucher - darunter viele Kinder - freuen, zieht Abteilungsleiter Heiko Böhringer ein Zwischenfazit am Sonntagnachmittag. Der Andrang sei bislang riesengroß gewesen, seit dem Start am Samstag (15.4.) war alles voll, Zelt, Fahrzeughalle und der Unterrichtsraum mit der Bar, an der Getränke ausgeschenkt werden.

Zwar musste die Wehr wegen des Regens am Sonntag Aktionen im Freien und die geplante Spielstraße absagen. Doch für das gemeinsame „Tatort“-Gucken und das Rostbraten-Essen am Montag (17.4.) ab 18 Uhr sowie einen weiteren Bar-Abend rechnet Böhringer wieder mit vielen Gästen.

Besuch gab es bislang nicht nur von Familien, Anwohnern und Interessierten, sondern auch von befreundeten Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und weiteren Blaulicht-Organisationen, so der Kommandant. Böhringer dankte allen Helfern, Beteiligten und Nachbarn.

Nur durch das Miteinander sei so ein mehrtägiges Fest möglich. Gut angekommen ist auch die Schauübung am Samstag, bei der die Abteilung Endersbach die Rettung einer unter einem Traktor eingeklemmten Person simulierte.

Echte Einsätze gab es bis Sonntagnachmittag nicht. Die Abteilung Großheppach hat aber für die Dauer des Fests eine Fahrzeugbesatzung eingeteilt, die ständig bereit ist und keinen Alkohol trinken darf.