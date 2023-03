Weinstadt: Feuerwehr holt Ausbildungen nach - und investiert in Notstromaggregat

„120 Einsätze, bei denen wir 38 Menschen retten konnten, sowie mehr als 12.000 Stunden investierte Zeit in Übungen und Aus- und Fortbildungen – es gab eine ganze Menge für unsere 235 Feuerwehrleute zu tun“, so das kurze Fazit zum Jahr 2022 von Kommandant Stefan Schuh bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Weinstadt.

Ein Schwerpunkt bei den Einsatzzahlen bildeten sogenannte technische Hilfeleistungen – vom Verkehrsunfall bis zur Notfalltüröffnung. Die zweithäufigsten Einsätze waren Brände gefolgt von Fehlalarmierungen sowie sonstigen Einsätzen und einem Gefahrstoffeinsatz.

Wann kommt das neue Feuerwehrhaus?

In Sachen Ausbildungen musste noch der „Ausbildungsstau“ aus den Pandemiejahren zügig aufgeholt werden. Ganze 19 Ausbildungen auf Standortebene gab es, bei denen 119 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschult wurden – beispielsweise die Grundausbildung für neue Feuerwehrleute oder darauf aufbauende Lehrgänge. Hinzu kamen die regulären Übungen der fünf Abteilungen.

Stefan Schuh wies insbesondere auf die weitere konsequente Verfolgung des vom Gemeinderat verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplans hin: „Der Neubau für das zentrale Feuerwehrhaus wird noch seine Zeit brauchen, daher ist es wichtig und teilweise erforderlich, dass in die bestehenden Feuerwehrhäuser und auch in die Feuerwehrhäuser Beutelsbach und Endersbach investiert wird, um den Feuerwehrdienst sicher zu gestalten und dem gestiegenen Platzbedarf gerecht zu werden.“

Der gestiegene Platzbedarf ergibt sich beispielsweise durch den Einbau von Duschen oder Raumbedarf für den neuen Stromerzeuger, der bei Stromausfall für einen sicheren Weiterbetrieb eines Feuerwehrhauses sorgen soll. Neben dem bereits in 2022 bestellten Aggregat stehen weitere Ersatzbeschaffungen auf der Agenda der Feuerwehr. Dieses Jahr sollen die hauptamtlichen Gerätewarte ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen, außerdem muss ein bald 26 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug durch ein sogenanntes mittleres Löschfahrzeug ersetzt werden.

Zahlreiche Ehrungen

Für langjährige aktive Dienstzeit oder Mitgliedschaft in der Feuerwehr Weinstadt wurden insgesamt 21 Feuerwehrleute geehrt. „Sie sind Vorbilder für den Nachwuchs der Feuerwehr. Sie haben in diesen Jahren mehr als nur ihre Pflicht getan. Weil dieses Engagement nicht ohne Unterstützung der Partnerinnen und Partner funktioniert, darf ich also nicht nur den Feuerwehrleuten, sondern ebenso ihren Familien und Partnerinnen und Partnern ganz besonders danken“, so Schuh. Besonders hervorzuheben mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst sind Stefan Gaupp aus Beutelsbach, Andreas Kammleiter aus Endersbach, Volker Hund aus Schnait sowie Thomas Wilhelm aus Strümpfelbach.

Ebenso wurde Hans Diesner aus Großheppach für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Weinstadt sowie Willy Krieger aus Beutelsbach für stattliche 70 Jahren Mitgliedschaft von Kommandant Stefan Schuh geehrt. Der stellvertretende Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Rolf Klöpfer ehrte zudem vier Feuerwehrleute für ihr intensives Engagement für das Ehrenamt im Rems-Murr-Kreis mit der Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbands in Silber.

Jugendfeuerwehr bekommt neue Leitung

So wurde Markus Kiesel für seine langjährige Tätigkeit als Ausbilder für Nachwuchsfeuerwehrleute im Kreis ausgezeichnet. Herbert Kuhnle für sein Engagement für die Feuerwehrmusik um Spielmannszug Weinstadt und Kreismusikzug.

Der Endersbacher Abteilungskommandant Andreas Kammleiter wurde für seine 15-jährige Führungsaufgabe ausgezeichnet und Tim Maier für sein Engagement für die Förderung der Feuerwehr-Öffentlichkeitsarbeit in Weinstadt und im Kreis. Ein besonderes Dankeschön erhielten Stephanie Sigle, die nach 10 Jahre die Leitung der Jugendfeuerwehr abgab, und Thomas Wahler, der sich 14 Jahre lang in den Weinstädter Feuerwehrausschuss eingebracht hat.