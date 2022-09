Weinstadt: Feuerwehr-Nachwuchs trainiert  zwölf Stunden und löscht Feuer am Heuweg

Action, Teamwork und Übungseinsatz: Das war zusammengefasst das Programm für 13 Jugendfeuerwehrleute aus Weinstadt am vergangenen Samstag. Beim sogenannten Berufsfeuerwehrtag verbrachten die Nachwuchsfeuerwehrleute laut Pressemitteilung der Feuerwehr Weinstadt zwölf Stunden gemeinsam im und um das Feuerwehrhaus in Endersbach.

13 Kinder und Jugendliche machten mit

Um 10.20 Uhr tönte es durch das Feuerwehrhaus: „Einsatzalarm – Tier in Not“. Feuerwehrstiefel stampften hallend über den Hof zu den Einsatzfahrzeugen, schon ist die Mannschaft vollständig und die Fahrzeuge fuhren vom Hof, um der in Not geratenen Katze zu helfen. Vor Ort war das Tier schnell im Baum ausgemacht, eine Leiter aufgestellt und gerettet – alles, wie man es sich bei einer Feuerwehr vorstellt. Nur handelt es sich bei diesem „Einsatz“ laut Pressebericht um eine Übung im Rahmen des Berufsfeuerwehrtags der Jugendfeuerwehr Weinstadt. Und die in Not geratene Katze war in Wirklichkeit ein geduldiges Stofftier. 13 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren nahmen an dem zwölf Stunden dauernden Actionprogramm der Jugendfeuerwehr Weinstadt teil.

Drei Jahre wegen Corona verzichtet

„Auf dem Ausbildungsplan stehen verschiedene Gruppenspiele, gemeinsames Mittag- und Abendessen und natürlich einige Übungseinsätze“, erklärte Jugendfeuerwehrwartin Stephanie Sigle. „Unsere Jugendfeuerwehrleute mussten nun drei Jahre auf den beliebten Actiontag verzichten und wir freuen uns alle sehr, dass es diesmal wieder geklappt hat.“ Ein Team aus mehreren Jugendleitern hat für den Tag laut Pressemitteilung einen ausgefeilten Zeitplan mit Programmpunkten aufgestellt. Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur Feuerwehrtechnik, sondern vor allem der Teamgedanke und die Zusammenarbeit untereinander. „Teamwork ist in der Feuerwehr von zentraler Bedeutung und somit auch in der Jugendfeuerwehr“, erklärt Stephanie Sigle.

Brandeinsatz im Heuweg geübt

Der Höhepunkt des Tags war für die Jugendfeuerwehr eine Übung, bei der ein Brandeinsatz im Großheppacher Heuweg simuliert wurde. Dort hatte das Vorbereitungsteam laut Pressemitteilung in drei Metalltonnen ein echtes Feuer im Freien vorbereitet und in einem angrenzenden Gebäude zwei leichte Übungspuppen versteckt. Mit zwei Einsatzfahrzeugen und auf den letzten Metern auch mit Blaulicht und Martinshorn rückten die Nachwuchsfeuerwehrleute an und löschten innerhalb kürzester Zeit die Brände mit Wasser aus mehreren Schläuchen.

Auch die beiden vermissten Übungspuppen waren schnell gefunden. „Ganz schön anstrengend, aber echt cool“, war das Fazit eines der Jugendfeuerwehrleute nach dieser Übung.