Weinstadt: Fuchs kommt Endersbacherin besuchen - und klaut gerne Schuhe

Pauline Braun lebt in einem Eckhaus in der Halde I in Endersbach. In ihrem kleinen, heimeligen Garten hat sie in den 50 Jahren, die die 89-Jährige dort wohnt, schon viele verschiedene Tierarten beobachtet: „Wir hatten schon Eichhörnchen und viele verschiedene Vögel“, erzählt die Endersbacherin. Das Tier, das ihr seit Mitte Mai fast jede Nacht einen Besuch abstattet, ist jedoch eine ganze Nummer größer: Es ist ein ausgewachsener Fuchs. Und er findet Gartenschuhe einfach unwiderstehlich.

Pauline Braun hat die „Opfer“ in einer Reihe nebeneinander aufgestellt: Zuerst waren ihre Gartenschuhe, die sie vor der Gittertür zur Terrasse im Garten abgestellt hatte, dran. Die Schlupfschuhe hatten einmal ein Oberteil aus Leder: Davon sind nur noch ein paar abgenagte Kanten übrig geblieben. Ursprünglich hatte der nächtliche Besucher den einen Schuh sogar mitgenommen, berichtet die Seniorin.

Fuchs zerkaut ihre Schuhe - und bringt ein neues „Paar“

„Ich habe ihn drei Tage überall gesucht.“ Dann, am vierten Morgen, lag der Schuh - oder vielmehr das, was davon noch übrig ist - auf dem Gras vor der großen Thuja. Es ist nicht der erste Schuh, den Pauline Braun auf genau diesem Fleck Rasen gefunden hat.

Der Fuchs hat ihr nämlich auch schon „Geschenke“ mitgebracht, vermutlich Diebesgut aus benachbarten Gärten. Zuerst sei es eine Einlegesohle gewesen, dann eine fremde Sandale. Einige Tage später folgte ein drittes Geschenk, noch ein Gartenschuh. Das Auffällige an den mitgebrachten Gegenständen: Im Unterschied zu ihrem eigenen völlig zernagten Exemplar sind die mitgebrachten Schuhe und die Einlegesohle kaum beschädigt. „Er hat mir sogar einen linken und einen rechten Schuh gebracht, ich kann also ganz zufrieden sein“, scherzt die Endersbacherin.

Fuchs auf frischer Tat mit Schuh im Maul ertappt

Eines Morgens hat sie Herrn Reinecke Fuchs, wie sie ihren Garten-Gast nennt, dann sogar zu Gesicht bekommen. Ihr Schlafzimmerfenster gehe zum Garten hinaus und sie habe in dieser Nacht ohne heruntergelassenen Rollladen geschlafen, berichtet die 89-Jährige. Morgens um 7 Uhr, als sie aufsteht, schaut sie wie immer aus dem Fenster – und da ist er, der Fuchs. Seiner Neigung entsprechend mit einem Schuh im Maul. Pauline Braun zögert nicht lange, holt leise eine Kamera und hält den besonderen Moment mit einem Schnappschuss fest.

Als der Fuchs sie bemerkt habe, sei er dann gleich weggerannt, berichtet die Seniorin. Die regelmäßigen Besuche unternimmt er aber weiterhin, wird sogar noch mutiger: Nach der ersten Nage-Attacke auf ihre Gartenschuhe habe sie natürlich keine Schuhe mehr im Garten stehen lassen, sagt Pauline Braun.

Fuchs traut sich vor bis zur Wohnzimmertür

Ein zweites paar Schuhe, hochwertige Gartenschuhe aus dickem Gummi, lagen aber noch in einem Eimer direkt vor der gläsernen Wohnzimmertür, die auf die Terrasse hinausgeht. Zwischen Terrasse und Garten gibt es eigentlich noch eine Gittertür. Unter dieser ist der Fuchs aber wohl einfach durchgeschlüpft – und ist auch einem der Gummischuhe eifrig zu Leibe gerückt und hat ein Stück vom Schaft abgenagt. Darüber ärgert sich Pauline Braun nun schon ein wenig, auch, wenn sie sich über den rotpelzigen Gast eigentlich freut. „Ich werde auf jeden Fall keine Schuhe mehr draußen lassen können“, stellt sie fest. Manchmal macht sie sich aber auch Sorgen um den Fuchs: Schließlich müsse das Tier jedes Mal, wenn es zu ihr in den Garten komme, mindestens eine Straße überqueren.

Am Anfang habe sie sich auch Gedanken gemacht, ob dieses Verhalten normal sei für das Wildtier. Schließlich sei bei ihr nichts Essbares zu holen, nicht mal einen Kompost habe sie noch im Garten. „Ich dachte, nachher hat der Tollwut und liegt hier irgendwo krank in den Büschen.“ Sie habe darüber mit einem Nachbarn gesprochen, der Jäger ist. Dieser habe ihr aber Entwarnung gegeben. Auch der Stadt sei das Tier schon bekannt: Ein Anruf beim Rathaus habe ergeben, dass sich auch eine Anwohnerin aus der nicht weit entfernten Halde zwei schon gemeldet habe, weil sie in ihrem Garten regelmäßig Besuch von einem Fuchs bekomme.