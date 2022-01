Das Schützenhaus in Beutelsbach hat eine neue Pächterin: Sie heißt Waia Lenhardt, ist 48 Jahre alt und steckt voller Tatendrang – bereit, frischen Wind in die Gaststätte zu bringen. Es sei ihr Lebenstraum, einmal ein Restaurant zu führen, sagt Lenhardt.

Seit Jahren ist die Waiblingerin mit griechischen Wurzeln auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für einen gastronomischen Betrieb in der Region. Im vergangenen Jahr ist sie schließlich in Weinstadt fündig geworden. „Filos“ – so