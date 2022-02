Am Samstagabend um 21.20 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt zu einem Brand in einer Garage in der Canzstraße in Großheppach gerufen worden. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Tim Maier mitteilt, brannten in einer Garage eines Mehrfamilienhauses mehrere Autobatterien.

„Das Feuer wurde schnell durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Rohr gelöscht“, so Maier. Eine Person wurde dem Rettungsdienst übergeben, da diese Rauch eingeatmet hatte. Die Feuerwehr Weinstadt war mit vier