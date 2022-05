Weinstadt: Grundstein fürs Bleistiftareal nach vielen Rückschlägen gelegt

Ein insolventer Investor und archäologische Grabungen, die den Baustart zusätzlich verzögert haben: Seit 2017 schon möchte die Stadt gemeinsam mit einem Partner auf dem Bleistiftareal in der Beutelsbacher Ortsmitte einen Wohn- und Geschäftshauskomplex errichten.

Ins Erdgeschoss soll die Weinstädter Stadtbibliothek einziehen, die schon bald aus den jetzigen, angemieteten Räumlichkeiten ausziehen muss und ohnehin mehr Platz benötigt.

Wetter spielt mit bei Grundsteinfeier

Vor wenigen Monaten noch befürchteten Anwohner einen erneuten Stillstand auf der Baustelle, jetzt konnten sie bei Sekt, Kaffee und Kuchen erleichtert aufatmen: Der Grundstein ist gelegt, ab jetzt soll es zügig vorangehen.

Für die kleine Feier zur Grundsteinlegung haben die Stadt und der Investor, die Phoenix-Living GmbH aus Stuttgart, auf dem Grund der großen Baugrube ein Zelt aufgestellt. Bei der wechselhaften Wetterlage am Dienstag, 24. Mai, wollten die Veranstalter wohl auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.

Tiefbauarbeiten abgeschlossen, alles läuft soweit nach Plan

Doch das Wetter scheint der Veranstaltung gewogen zu sein: Die Redner müssen zwar im Wind ihre Manuskripte gut festhalten und die Gäste die Tischdecken der Stehtische, aber es ist trocken und sonnig.

Nicht nur das gute Wetter stimmt die Anwesenden optimistisch: „Mitten im Ort stehen die Zeichen auf positive Veränderung“, verkündet Oberbürgermeister Michael Scharmann. Die Tiefbauarbeiten sind bereits abgeschlossen, schon Ende 2023 soll die Bücherei in das Erdgeschoss einziehen können.

Das neue Karree soll Beutelsbach aufwerten

Auch die insgesamt 29 Wohneinheiten sollen dann bezugsfertig sein, des Weiteren sollen in dem Gebäudekomplex zwei gewerbliche Standorte für lokalen Einzelhandel entstehen.

Der Oberbürgermeister ist überzeugt, dass das neue Karree die Beutelsbacher Ortsmitte zusätzlich beleben und aufwerten wird. Immerhin habe allein die Stadtbücherei jedes Jahr um die 35.000 Besucher - und da sei dank der größeren Räume und der geplanten modernen Ausstattung noch Luft nach oben, so Scharmann. „Eine Bibliothek ist nicht nur ein Ort der Bildung und Information“, stellt er fest. Die Bücherei sei auch ein Treffpunkt, ein „geschützter Ort“, und passe ganz wunderbar hier in die Ortsmitte.

Nach vielen Rückschlägen: "Wir haben es geschafft"

Seine Hoffnung: Dass die Büchereibesucher auf dem Hin- oder Heimweg noch das ein oder andere mitnehmen. Damit meint der Oberbürgermeister nicht das Mitgehenlassen von Büchern, sondern er hofft, dass die Büchereibesucher dann auch im nahe beim Bleistiftareal angesiedelten Beutelsbacher Einzelhandel einkaufen gehen.

Alle Beteiligten sind bei der Grundsteinlegung sichtlich erleichtert, dass die Fertigstellung des neuen Gebäudekomplexes jetzt endlich greifbar zu werden scheint. „Gemeinsam haben wir es geschafft, trotz der Rückschläge in der Vergangenheit“, so Michael Scharmann.

Bücherei wird auch Namensgeber

Tatsächlich seien auch sie als Investoren sich eine ganze Zeit lang nicht sicher gewesen, ob das Projekt nach der Pleite des ersten Investors, der Realgrund AG aus Ulm, Ende 2019 überhaupt realisierbar sei, sagt Daniel Fischer, einer der beiden Geschäftsführer der Phoenix-Living GmbH. Doch jetzt seien diese anfänglichen Schwierigkeiten überwunden.

Bleistiftareal soll der neue Gebäudekomplex übrigens nicht mehr heißen: Hier habe sich schnell ein neuer Name gefunden, so Fischer. Auf den Namen „K:libri“ - gesprochen Kalibri - wird das neue Gebäude nun getauft. Das sei eine Kombination aus dem Wort Karree als Bezeichnung für den großen städtischen Gebäudekomplex und dem lateinischen Wort „libri“ (Bücher) als Bezug auf die Stadtbücherei.

Zeitkapsel mit Tageszeitung, Bildband - und FFP2-Maske

Der eigentliche Grundstein besteht aus einer rechteckigen Schalung am Boden des Kellergeschosses, in die flüssiger Beton gegossen wird und in deren Mitte Stadt und Investoren eine Zeitkapsel in einer Metallbox verschwinden ließen.

Falls dieser Grundstein bei Abriss des Gebäudes vielleicht in einigen Hundert Jahren geöffnet wird, könnten die Weinstädter der Zukunft darin eine Waiblinger Kreiszeitung vom 24. Mai 2022 finden.

Außerdem einen Bildband über Weinstadt, drei „Wiege-Württembergs“-Bleistifte als kleine Hommage an das Bleistiftareal sowie das Exposé des „K:libris“. Recht spontan fügt Baubürgermeister Thomas Deißler der Sammlung außerdem eine frische FFP2-Maske hinzu. „Da wir ja auch Corona beerdigen“, scherzt er.