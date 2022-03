Weinstadt.

Am Samstagabend, 12. März, hat in der Jahnhalle Endersbach der Höhepunkt der 24. Weinstadt Jazztage stattgefunden: Vor einem voll besetzten Saal – die Halle durfte entsprechend der geltenden Corona-Regeln zu 60 Prozent belegt werden – entfalteten die beiden Ausnahmemusiker Marialy Pacheco und Joo Kraus in Begleitung des klassischen Streichquartetts Lady Strings einen Klangteppich aus wunderbaren Harmonien und groovigen Rhythmen.

{element}

Viele Füße