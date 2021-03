„Tageslichtprojektoren sind bei manchen Schulen noch immer hoch im Kurs!“ – das sagt Oliver Kämmer, der in Weinstadt neuerdings die Digitalisierung vorantreiben soll. Er hat viel zu tun: In der Grundschule Strümpfelbach zum Beispiel gibt es noch überhaupt keine digitale Präsentationstechnik. Auch an der Vollmarschule und der Reinhold-Nägele-Realschule, wo die kurzzeitig gefeierten „Whiteboards“ nicht hielten, was sie versprachen, ist der Bedarf groß.

Diese drei Schulen sind dann auch