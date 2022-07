Weinstadt reagiert auf Gasnotlage: Temperatursenkung im Stiftsbad Beutelsbach

Im Stiftsbad in Beutelsbach werden ab sofort die Wasser- und Lufttemperatur gesenkt. Das gab die Stadt Weinstadt in einer Pressemitteilung am Donnerstagmorgen bekannt. Das Wasser wird dabei um zwei Grad von 28 auf 26 Grad Celsius, die Lufttemperaturen im Bad von 30 auf 28 Grad Celsius gesenkt.

Grund sei der von Wirtschaftsminister Robert Habeck ausgerufene Gasnotstand infolge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, so die Stadt. Man könne durch diese Maßnahme erheblich Gas sparen. Der Gasverbrauch sinkt laut Stadt von rund 170 bis 190 Kubikmeter auf 10 bis 30 Kubikmeter pro Tag. Im Schnitt ergebe sich damit eine Ersparnis von rund 160 Kubikmetern Gas. „Wir nehmen den Aufruf unseres Wirtschaftsministers ernst, Gas in dieser Krise zu sparen“, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann in der Pressemitteilung.

In den Sommerferien bleibt das Bad geschlossen

Die Maßnahme begründet die Stadt damit, dass während der Freibadsaison das Hallenbad recht selten genutzt werde. „So ist die Absenkung ein einfacher und sinnvoller Beitrag, das knappe Gut Gas einzusparen“, so die Pressemitteilung. In den Sommerferien wird das Stiftsbad in Beutelsbach geschlossen und grundgereinigt.

Ab Montag, 12. September, wird es wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Schulen, Vereine und andere Schwimmer zur Verfügung stehen. Ob die Temperaturen dann weiterhin leicht gesenkt bleiben, ist derzeit noch offen, so die Stadt.