Weinstadt: So haben die Bäckereien am langen Oster-Wochenende geöffnet

Das lange Osterwochenende mit drei Feiertagen steht vor der Tür. Wer nicht am Donnerstag fürs gesamte Wochenende einkaufen möchte, fragt sich vielleicht: Bekomme ich auch am Osterwochenende irgendwo frische Brötchen her? Und haben die Bäcker am Samstag vor Ostern ganz normal geöffnet? In Weinstadt gibt es zahlreiche Bäckereien. Besonders stark vertreten: Filialen der Weinstädter Bäckerei-Betriebe Schreiber und Weller.

Weller: Am Ostermontag geschlossen

Alle Geschäfte der Bäckerei Weller bleiben am Karfreitag und am Ostermontag geschlossen. Die Bäckerei hat ihr Hauptgeschäft in der Kleinheppacher Straße 39 in Großheppach: Samstags sind die Öffnungszeiten dort von 6 bis 13 Uhr und am Ostersonntag von 8 bis 11 Uhr. Die Filiale in der Endersbacher Schafstraße hat am Sonntag von 8 bis 11 Uhr geöffnet, am Samstag von 6.15 bis 12.30 Uhr. Auch das Weller-Café „Backfieber“ in Beutelsbach hat geöffnet: am Samstag von 6 bis 13 Uhr und am Sonntag von 8 bis 11 Uhr.

Schreiber: geschlossen an Feiertagen

Die Bäckerei Schreiber hat ihr Stammhaus ebenfalls in Großheppach. Die Bäckerei am Prinz-Eugen-Platz 7 ist an Sonn- und Feiertagen allerdings nicht geöffnet. Samstags sind die Öffnungszeiten 6 bis 13 Uhr. Gleiche Öffnungszeiten gelten für die Schreiber-Filialen in der Buhlstraße in Beutelsbach und in der Beutelsbacher Straße in Endersbach.

Schöllkopf: Café an Ostern geöffnet

Schöllkopf betreibt in Weinstadt unter anderem das Café im Kalkofen Endersbach. Dort ist am Samstag wie unter der Woche auch von 6 bis 19 Uhr geöffnet. Am Karfreitag bleibt das Café geschlossen, dafür gelten am Ostersonntag und Ostermontag die üblichen Feiertagsöffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr. Die Schöllkopf-Filiale einige Hausnummern weiter im Edeka Reichert hat am Samstag ebenfalls geöffnet, von 8 bis 20 Uhr. An den Feiertagen bleibt die Bäckerei im Supermarkt jedoch geschlossen, gleiches gilt für die Filiale im Rewe in Beutelsbach. Diese hat am Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Im Edeka in Großheppach gibt es außerdem die Market Bakery. Diese hat am Samstag von 8 bis 21 Uhr geöffnet.

Mildenberger: Ostersonntag geschlossen

In der Strümpfelbacher Straße in Endersbach gibt es außerdem das Brot und Kaffehaus Mildenberger: Am Karfreitag habe man zu, teilt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage mit. Am Samstag hat das Kaffehaus normal geöffnet, von 6.30 bis 18 Uhr. Am Ostersonntag bleibt geschlossen, dafür gelten am Ostermontag die normalen Sonntagsöffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr.

Bäckerei Schmid: Betriebsferien

Das Bäckerei-Café Schmid in Strümpfelbach hat am Karfreitag geschlossen, am Samstag geöffnet von 7 bis 17 Uhr - und startet mit dem Ostersonntag in die Betriebsferien. Von Sonntag, 9. April bis einschließlich Sonntag, 16. April, bleibt das Geschäft laut eigener Auskunft geschlossen.