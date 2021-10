In der Jahnhalle in Endersbach ist es am Donnerstagabend so voll wie sonst nie bei einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats: Jeder freie Platz im Zuschauerbereich ist besetzt, viele Anwohner stehen hinten an der Wand oder sitzen auf dem Boden, um ja nicht zu verpassen, wie das Gremium über ihren Einwohnerantrag abstimmt. Immerhin hatte das Klimabündnis Weinstadt im Sommer rund 1600 Unterschriften für eine klimaneutrale Kommune bis 2035 sammeln können. Das Gremium stimmt dem Antrag