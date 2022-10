Weinstadt: Theaterbesa Heppach aufgelöst - wegen Corona und Schauspieler-Mangel

Der Theaterbesa Heppach hatte alles vorbereitet, um im Herbst 2020 wieder eine neue Mundart-Komödie in Weinstadt aufzuführen – so wie jedes Jahr. „Dann kam Corona und hat uns alles durcheinandergewürfelt“, sagt Werner Latowitz, seit 1992 Vorsitzender des zuletzt 117 Mitglieder starken Theatervereins. Das Ende davon ist nun, dass sich der Theaterbesa offiziell nach mehr als 40 Jahren zum 31. August 2022 aufgelöst hat. Bei der Mitgliederversammlung im Juli stimmten bei einer Enthaltung alle dafür. Wie konnte es so weit kommen?

Spielorte waren die alten Keltern von Großheppach und Strümpfelbach

Werner Latowitz und Sabine Schmidt, die beide jedes Jahr immer in unterschiedlichen Rollen für den Theaterbesa auf der Bühne standen, begründen es mit den Folgen der Pandemie. Als Aufführungen irgendwann wieder möglich wurden, lohnte es sich für den Verein nach eigenen Angaben einfach nicht mehr – und zwar wegen der Abstandsregeln.

Gespielt hat der Verein immer in den alten Keltern von Großheppach und Strümpfelbach, in der Regel immer von Ende Oktober beziehungsweise Anfang November bis Ende Januar. Wenn dort in einer Aufführung nur noch weniger als die Hälfte der Leute unterkommen, dann ist es aus Sicht von Werner Latowitz mit Blick auf die Ausgaben einfach nicht mehr sinnvoll. Aber selbst wenn die Aufführungen mit Hygienekonzept durchgezogen worden wären: Es fehlten am Ende auch schlicht die Schauspieler.

Am Schluss blieben nur noch zwei Schauspieler übrig

Am Schluss waren beim Theaterbesa Heppach nur noch zwei Leute übrig, die weiter auftreten wollten. Normal war beim Theaterbesa eigentlich immer, dass es etwa acht Leute gab, die Rollen auf der Bühne übernahmen. Ein Problem bestand hier laut Werner Latowitz zwischenzeitlich auch darin, dass die geimpften Schauspieler Sorge hatten, mit Leuten auf der Bühne zu stehen, die noch keine Impfung gegen Corona erhalten haben. Es gab zwar während der Hochphase der Pandemie regelmäßige Videokonferenzen der Darsteller, aber letztlich blieb es bei diesem Austausch. „Ohne Spieler gibt es kein Theater“, bedauert Sabine Schmidt. Sie selbst nennt berufliche Gründe, warum sie mittlerweile weniger Zeit fürs Theater hat.

Dazu kommt auch, dass die vielen ehrenamtlichen Helfer des Vereins, die beim Catering oder an der Kasse mithalfen, auch mittlerweile ein höheres Alter erreicht und sich deswegen zurückgezogen haben.

Theaterbesa Heppach: Mundart-Stücke auf Schwäbisch hatten ein treues Publikum - nicht nur aus Weinstadt

Die Stücke hatten ein treues Publikum, das nicht nur aus Weinstadt, sondern aus der ganzen Region Stuttgart kam. Sehr oft waren die Vorstellungen ausverkauft – und zwar meist schon, bevor das Stück uraufgeführt wurde. Die Darsteller sprachen in der Regel schwäbisch, es ging oft um die ewigen Probleme und Missverständnisse zwischen Männern und Frauen, aber auch oft um gesellschaftlich relevante Probleme, die auf eine unterhaltsame Art vermittelt werden sollten.

Den Frauen und Männern beim Theaterbesa war es wichtig, dass moderne Themen transportiert wurden. 2017/2018 beispielsweise bei „Tatü-tata?!“ ging es darum, dass eine Frau als Kommandantin die örtliche, bislang männerdominierte Feuerwehr durcheinanderbringt. Bei dem Stück, erinnern sich Werner Latowitz und Sabine Schmidt, seien sie auch von den ein oder anderen Feuerwehrleuten angesprochen worden, die fanden, dass da zu viele Klischees über saufende Feuerwehr-Männer gezeigt worden seien, die so einfach nicht mehr stimmen würden. In „Chinesische Spätzlesdrücker“ (1996/97) ging es um die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, in anderen Stücken um den Schönheitswahn, die Lage in Altersheimen oder die Schließung von Polizeiposten – Letzteres in der Spielzeit 2002/03 unter dem Titel „Greane Männle“.

Requisiten und Kulissen können andere Theatergruppen übernehmen

All das ist jetzt vorbei. „Uns fehlt auch der Nachwuchs“, sagt Sabine Schmidt, die selbst im Jahr 2000 zum ersten Mal in einem Stück vom Theaterbesa Heppach mitwirkte. Es sei einfach schwer, junge Leute zu gewinnen, da diese oft wegen des Studiums oder der Arbeit wegziehen würden. Die ganzen Requisiten des Vereins werden derzeit in Backnang eingelagert. „Wenn Sie da die Tür aufmachen, kann es sein, dass Sie erschlagen werden“, scherzt Werner Latowitz, der einst 1980 seine Frau beim Theaterbesa kennengelernt hat. Die Aufgabe von Ines Latowitz war es immer, das Soufflieren zu übernehmen – also jenen Darstellern zu helfen, die gerade ihren Text vergessen haben. Carola Strauß hat immer geschminkt und frisiert, Gunther Lauffer war der Mann für den Kulissenbau.

Kulissen gibt es übrigens viele, die andere Theatergruppen vom Theaterbesa Heppach übernehmen könnten, ebenso wie Requisiten. Wer Interesse hat, mailt einfach an werner.latowitz@theaterbesa.de. Sabine Schmidt und Werner Latowitz überlegen auch, das Lager in Backnang über kurz oder lang aufzulösen. Angedacht ist dabei, einen Flohmarkt zu veranstalten, an dem alles Übriggebliebene verkauft wird. Was etwa die Bühne in der Alten Kelter von Großheppach angeht, weiß Werner Latowitz noch nicht, was mit dieser passiert. „Schlimmstenfalls wird das Holz verheizt.“

Das Ende vom Theaterbesa Heppach und seinem Verein ist aber nicht das Aus für die Freundschaften, die sich entwickelt haben. Obwohl die Darsteller aus unterschiedlichen Kommunen im Kreis kommen, gibt es mittlerweile regelmäßige Treffen in Präsenz – und zwar monatlich in einer Wirtschaft. An die Jahrzehnte beim Theaterbesa erinnert sich Werner Latowitz genauso wie Sabine Schmidt gerne. „Es war eine super, super Zeit – es war eine tolle Truppe.“