Weinstadt: Trauer um langjährigen SPD-Stadtrat Hans Randler

Der langjährige SPD-Stadtrat und frühere Fraktionsvorsitzende Hans Randler ist tot. Er verstarb am Freitag, 24. Juni, im Alter von 68 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Oberbürgermeister Michael Scharmann und die Stadtverwaltung Weinstadt zeigen sich tief erschüttert über den unerwarteten Tod von Hans Randler. Den Angehörigen, seiner Familie und Freunden spricht Scharmann sein herzliches Beileid aus und wünscht ihnen viel Kraft für die kommende Zeit, heißt es aus dem Weinstädter Rathaus.

Mehr als 20 Jahre engagierte sich der Polizeibeamte für Weinstadt

Hans Randler habe die Kommunalpolitik in Weinstadt seit mehr als 20 Jahren begleitet und geprägt, schreibt die Stadtverwaltung in ihrem Nachruf. Bis zum Schluss habe er die Belange der Bürgerinnen und Bürger von Weinstadt im Gemeinderat als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Gremium vertreten und sei für die Menschen eingestanden. In Erinnerung bleibe er als ausgleichender Mensch, der etwa bei hitzigen Debatten im Gemeinderat es immer wieder souverän und mit Ruhe geschafft habe, die Mitglieder des Gremiums wieder auf eine sachliche Ebene zu holen. „Wir werden ihn sehr vermissen und sein Andenken bewahren“, sagt OB Scharmann.

Hans Randlers kommunalpolitische Karriere begann Ende der 1990er Jahre. Anfang 2002 wurde er im Alter von 47 Jahren zum Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Weinstadt gewählt. Der Polizeibeamte war damals zwar erst seit etwa drei Jahren Parteimitglied, allerdings saß er schon seit 1999 im Gemeinderat. Der Beutelsbacher war zum Zeitpunkt der Übernahme des Vorsitzes des SPD-Ortsvereins auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat.

Vier Jahre später, nämlich 2006, gab er die Führung des Ortsvereins aber schon wieder ab. Bei den Kommunalwahlen 2009 und 2014 war Hans Randler Spitzenkandidat der Weinstädter SPD. 2009 zog zudem sein Sohn Tibor Randler ins Gremium ein, allerdings nicht für die Sozialdemokraten, sondern für die Freien Wähler. „Ich erwarte keinen Familienzwist“, sagte Hans Randler damals. „Mein Sohn ist erwachsen und hat seine eigene Meinung.“ In all den Jahren, in denen beide im Gemeinderat saßen, kam es in öffentlicher Sitzung auch nie zu einem Streit zwischen Vater und Sohn.

Im Juli 2017 hat Hans Randler den Vorsitz der SPD-Fraktion im Gemeinderat an Julian Künkele abgegeben. Dies kam für manchen Außenstehenden überraschend, aber der langjährige Fraktionsvorsitzende begründete dies öffentlich mit Umständen bei der kommunalpolitischen Abstimmung zum sogenannten Glockenturm.

Dieser sollte einst auf der Burgruine Kappelberg errichtet werden, als Kompromisslösung nach dem Streit um den Holzturm. Zwei von Randlers Fraktionskollegen stimmten im Gemeinderat gegen den Glockenturm-Entwurf, Randler hat davon laut eigenem Bekunden vorab nichts gewusst - und wertete dies als Vertrauensbruch. Der Streit eskalierte allerdings nicht, zumal auch einer der beiden Stadträte, die gegen den Glockenturm-Entwurf stimmten, Randler bescheinigte, „ein super Fraktionsvorsitzender“ gewesen zu sein.

„Die Nachricht von seinem Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer“

Der Polizeihauptkommissar im Ruhestand blieb weiterhin Teil der SPD-Fraktion und kandidierte auch 2019 wieder für den Gemeinderat – im Gegensatz zu seinem Sohn Tibor Randler, der nicht mehr antrat. Hans Randler holte 2019 von allen SPD-Kandidaten das beste Ergebnis, mit immerhin 4903 Stimmen – und blieb weiter ein engagierter Stadtrat. „Der Familie von Hans möchten wir unser aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken“, sagt Julian Künkele, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Weinstadt und SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. „Die Nachricht von seinem Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer.“ Mit Hans Randler verliere die Weinstädter SPD einen engagierten Kommunalpolitiker, einen Mitstreiter und einen guten Freund.

Für seinen jahrelangen Einsatz in der ersten Reihe als SPD-Ortsvereinsvorsitzender sowie auch zwölf Jahre als Fraktionsvorsitzender habe sich Hans Randler in der SPD Weinstadt verdient gemacht, so Künkele. „Seine geradlinige und direkte Art war geschätzt, seine Meinung wurde gehört, er wurde als verlässlicher Partner wahrgenommen“, sagt er und ergänzt: „In der Geschichte der Weinstädter Sozialdemokratie wird Hans einen festen Platz behalten.“