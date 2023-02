Weinstadt: Was können Familien in den Faschingsferien unternehmen?

Eine Woche Faschingsferien haben begonnen - doch nicht jeder wird die ganze Woche im Häs verbringen oder Skifahren gehen. Wer Angebote für die ganze Familie oder auch nur für die Eltern oder die Kinder sucht, muss dafür aber gar nicht weit fahren. Denn auch in Weinstadt gibt es auch im Frühjahr wieder die Möglichkeit, das ein oder andere zu unternehmen.

Wandern mit Eseln in Gundelsbach

Für Naturliebhaber und Tierfreunde bietet sich eine Eselwanderung in Gundelsbach an, bei der Familie Striegel-Vaihinger und ihren Eseln. Eine Wanderung könne auch kurzfristig gebucht werde, hänge aber häufig auch vom Wetter ab, teilte die Familie Anfang des Jahres mit.

Kalte Temperaturen seien in Kombination mit Regen eine schwierige Wetterlage für die Tiere, die dann schnell herunterkühlen. Interessierte sollen sich für eine Terminabsprache melden, weitere Informationen www.gundelsbacher-esel.de.

Lasertag spielen in Endersbach

Bei schlechtem Wetter bietet sich aber vielleicht noch eine andere Attraktion an: In Endersbach gibt es eine Lasertag Arena. Das Unternehmen "Lasertag Elite" bietet laut seiner Website in der Staffelstraße 5 ein Neon Labyrinth mit Licht, Nebel und Soundeffekten für bis zu 24 Spieler. Es gibt verschiedene Spielmodi für Einsteiger bis Profi. Außerdem gibt es eine "Chillout Lounge" mit Getränken.

Für kleine Gruppen sei es auch möglich, mit anderen zusammen zu spielen, informiert die Internetseite. Wer die ganze Arena unbedingt für sich alleine haben möchte, kann sie auch komplett mieten. Wichtig für Familien: Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder mit schriftlicher Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten am Spielbetrieb teilnehmen. Eine Einverständniserklärung gibt es al PDF auf der Internetseite zum Download.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 22.30 Uhr und Sonntag 14 bis 21 Uhr. Das Unternehmen weist darauf hin, dass immer eine Reservierung nötig ist: Die Arena ist nur bei Spielbetrieb geöffnet. Reservierung entweder über das Online-Reservierungsformular, per E-Mail an play@lasertag-elite.de oder per Telefon/Whatsapp unter der Nummer 01579/2324048. Kurzfristige Anfragen bitte immer per Telefon.

Gemeinsame Bewegung zur Musik - mit kostenloser Kinderbetreuung

Ein Angebot besonders für Eltern jünger Kinder hat das Kinder- und Familienzentrum KiFaz der Großheppacher Schwesternschaft. Hier gibt es den Kurs "Fit durch den Alltag, Bewegung zu Musik" – mit Kinderbetreuung. Der Kurs findet immer dienstags statt, die nächsten Termine sind der 21. und der 28. Februar, jeweils von 15.30 bis 16 Uhr. "Wir sind keine Trainerinnen, sondern möchten

uns gemeinsam mit Ihnen fit halten", informiert der Veranstalter. Vielen Familien fehle hierfür die Zeit oder der passende Babysitter. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail mit den Informationen, ob und für wen Kinderbetreuung benötigt wird unter info@grossheppacher-schwesternschaft.de.

Fitnesstraining für Jugendliche

Auch für Jugendliche, die lieber ohne die Eltern etwas unternehmen wollen, gibt es in Weinstadt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel bietet die SG Weinstadt im SG Cube ein Fitnessprogramm für Teenager an. Dienstags gibt es ein betreutes Fitnesstraining für Einsteiger im Alter von 14 bis 16 Jahre. Alle weiteren Informationen zu den Tarifen gibt es unter www.sgcubeteens.de.