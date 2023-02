Wettlauf gegen die Kälte: Weinstädter startet Hilfsaktion für türkisches Heimatdorf

Der Aufruf ist kurz und knapp: Beim Stern Kebab in der Waiblinger Straße 7 in Endersbach werden Sachspenden für die Türkei angenommen: Kleidung, Decken, Babysachen. Hinter der von Mahmut Fehimli organisierten Hilfsaktion für das von den Erdbeben stark betroffene Pazarcik, Heimatdorf seiner Familie in der türkischen Provinz Kahramanmaras, steckt aber sehr viel persönliche Betroffenheit.

Nicht viel dringt durch, aber Lage ist dramatisch

Man fragt sich, wie es der 31-Jährige schafft, so gefasst zu bleiben, bei den grauenhaften Geschehnissen, die ihm aus Pazarcik zugetragen werden von Verwandten und Freunden. Immer wieder klingelt sein Handy. Inzwischen gibt es eine Whatsapp-Gruppe. Aber längst nicht alle haben Empfang: „Wir haben das Riesenproblem, dass wir die Leute nicht erreichen können.“

Was er bis jetzt gehört hat, zeichnet ein schlimmes Bild von der Lage vor Ort: Die Kinder von Bekannten sind tot. Ein Verwandter konnte sein Kind gerade noch aus der Gefahrenzone bringen, um dann selbst von einer Wand erschlagen zu werden. Ein Cousin, der den Vater noch unter den Trümmern nach Hilfe rufen hörte, es aber nicht schaffte, ihn allein zu befreien. Bis die Rufe irgendwann verstummten. Ein Cousin berichtet auch von Menschen, die einfach tot auf der Straße liegen. Der Cousin versuche gerade, mit seiner Familie nach Ankara zu kommen, berichtet Mahmut Fehimli.

Wie viele wirklich tot sind, weiß noch niemand

Doch die Familie steht im Stau, denn alle wollen weg und die Straßen sind kaputt. Es geht nicht vor und nicht zurück, das Benzin wird knapp. Tankstellen gebe es aber längst keine mehr, alle geplündert, sagt der 31-Jährige. Es herrscht Chaos, Panik, Trauma. Und wenn das Benzin ausgeht, wird es sehr kalt in den Autos, es hat draußen Minusgrade, der Wind weht unerbittlich über die weite Landschaft.

Und in die Häuser dürfen die Menschen nicht, selbst wenn diese noch stehen. Sein eigenes Haus in Pazarcik, gerade erst neu gebaut, ist völlig zerstört, genauso die Häuser seines Opas und seines Vaters - „alles eingekracht.“ Aber das seien nur Sachwerte, halb so schlimm. Wie viele Menschen aber gestorben sind, noch unter den Trümmern liegen, das wisse man noch gar nicht.

Katastrophenschutz kommt bisher nicht in den Dörfern an

„Die Hilfsorganisationen in der Türkei kommen nicht zu den Dörfern durch“, schildert der 31-Jährige die Situation vor Ort. Zu groß ist das Gebiet, zu viele Städte, Dörfer, Menschen betroffen, zu immens der Schaden, den die Naturgewalt bei der Infrastruktur angerichtet hat. Nicht nur die Straßen sind schwer beschädigt, auch die Landebahnen an den Flughäfen. Flugzeuge können die Region im Moment nicht anfliegen, selbst Lkw kommen in vielen Teilen nur schwer voran.

In Pazarcik, das von Größe und Anbindung her in etwa vergleichbar sei mit Beinstein, sei bisher noch keine einzige Hilfsorganisation vor Ort gewesen. Dabei verfüge die Türkei eigentlich über einen sehr guten Katastrophenschutz.

Unangemeldete Fahrzeuge mit Hilfsgütern werden an der Grenze abgewiesen

Deswegen hat der gebürtige Weinstädter jetzt selbst die Initiative ergriffen: In Zusammenarbeit mit dem Alevitischen Kulturverein in Ludwigsburg möchte er Sachspenden und später auch Geld wenn möglich direkt in die Dörfer bringen. Ob das auch klappt, wird die erste Tour zeigen: Die startet noch am Dienstagabend in Ludwigsburg.

Denn es ist immer noch einiges an Formalitäten zu beachten: Jedes Fahrzeug mit Hilfsgütern müsse vorher bei den entsprechenden Stellen angemeldet werden, ohne ein Schreiben für den Zoll werde man an den Grenzen nicht durchgelassen. Da ist es gut, dass sich der gelernte Finanzberater vor etwas Bürokratie nicht scheut. Er wisse von einigen, die sich spontan auf den Weg gemacht hätten mit Sachspenden - und abgewiesen wurden. Dass die türkische Regierung versuche, die Hilfen zu koordinieren und zu strukturieren, könne er zwar verstehen, sagt Mahmut Fehimli. Aber es komme eben auch darauf an, so schnell wie möglich vor Ort zu sein: „Du musst jede Hilfe annehmen.“

Kommt die Hilfe noch rechtzeitig an?

„Es wird wahrscheinlich eh schon viel zu spät sein“, befürchtet er. Denn die Kälte sorge dafür, dass diejenigen, die verschüttet sind, oft erfrieren, bevor sie gerettet werden können. Und auch die eigentlich Unverletzten, die jetzt auf der Straße sitzen, schweben in Lebensgefahr. Deswegen gehe es jetzt als Erstes darum, warme Jacken, Schals, Handschuhe, Decken, Babynahrung Medikamente und Windeln ins Katastrophengebiet zu bringen.

Gerade dass jetzt Babys in der Kälte frieren und vielleicht nicht überleben, geht dem Weinstädter sehr nah: Er habe selbst ein Neugeborenes zu Hause, eine unvorstellbare Situation, in der sich Eltern im Erdbebengebiet jetzt gerade befinden: „Das tut schon weh.“

Mit Spendengeldern vor Ort Container und Zelte errichten

Die Sachspenden werden bei seinen Eltern beim Stern-Kebab in Endersbach eingesammelt. Kaum hatte er die Sachspenden-Sammelaktion publik gemacht, sei schon ein halber Sprinter voll gewesen, erzählt der 31-Jährige. Die Sachen müssen von ihm und seinen Eltern alle noch sortiert und für den Zoll beschriftet werden, bevor es im Lkw losgeht in Richtung Anatolien. Am liebsten würde er gleich selbst mitfahren oder hinfliegen, sobald wieder Flugzeuge landen. Doch im Moment kann er von hier aus fast mehr tun.

Über die Berliner Spendenplattform Betterplace hat er auch ein Konto für Geldspenden eingerichtet. Bis Sonntag kann hier über einen Paypal-Link gespendet werden, dann möchte Mahmut Fehimli das Geld direkt an den Bürgermeister schicken, da habe er den Kontakt. Damit es auch wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird - und nicht unterwegs abhandenkommt, wie so viele Dinge gerade, sagt der 31-Jährige.

Mit dem Geld sollen in Pazarcik Container, Zelte und Lebensmittel gekauft werden, damit die Menschen einen geschützen Zufluchtsort bekommen. „Jeder Euro zählt“, sagt Mahmut Fehimli. Und je mehr Menschen die Initiative ergreifen, desto besser. Sobald sich die Situation vor Ort etwas beruhigt hat, wolle er selbst hinfahren und mitanpacken.