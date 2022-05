Wichtige Anlaufstelle: Familienzentrum Weinstadt zieht zum "Schwarzen Peter"

Vor bald sieben Jahren hat sich das Familienzentrum Weinstadt unter der Leitung der Evangelischen Gesellschaft (EVA) gegründet. Seitdem war das Zentrum, das Kurse und Veranstaltungen rund ums Thema Familie anbietet, beim Bahnhof in Endersbach in angemieteten Räumlichkeiten untergebracht. Die Stadt Weinstadt hat nun die Kooperation mit der EVA verlängert – außerdem wird das Familienzentrum bald in neue Räumlichkeiten auf der anderen Seite von Endersbach zu finden sein.

Die Weinstädter Gemeinderäte und die Stadtverwaltung waren sich einig in der jüngsten Sitzung des städtischen Sozial- und Kulturausschusses: Das Familienzentrum hat sich seit 2015 gut entwickelt, bietet nun eine weite Bandbreite an Kursen an und hat gerade während Corona eine wichtige Rolle gespielt. Auch aktuell kommt dem Familienzentrum eine wichtige Aufgabe zu: Längst gehören zum Angebot auch Deutschkurse und andere Veranstaltungen, die für Menschen mit Migrationshintergrund die Integration vereinfach sollen. Parallel zu den Deutschkursen gibt es ein kostenloses Kinderbetreuungsangebot – gerade für geflüchtete Frauen ein wichtiges Kriterium, um so einen Kurs überhaupt wahrnehmen zu können.

Deutschkurs mit kostenloser Kinderbetreuung

Doch nicht alleine die Kurse, Gesprächskreise, Selbsthilfegruppen und Beratungsangebote sind das, was die Einrichtung für die Kommune so wichtig macht: Wie Familienzentrum-Leiterin Margret Mack dem Ausschuss einleuchtend dargelegt hat, hat das Zentrum in Weinstadt mittlerweile ein dichtes Netzwerk in Kooperation mit Ämtern, Betrieben und sozialen Einrichtungen aufgebaut, von dem alle profitieren können, die sich an das Zentrum wenden.

Auch das Engagement der Ehrenamtlichen sei sehr groß, berichtet Mack. So hätten die Kursleiter während des ersten Lockdowns mit den einzelnen Frauen und ihren Kindern Sprachspaziergänge unternommen, damit der Unterricht wegen Corona nicht ganz abbricht. Auch die ein oder andere echte Erfolgsgeschichte hätten die Mitarbeiter beim Weinstädter Familienzentrum in den vergangenen Jahren beobachten dürfen: Eine ehemalige Deutschkursteilnehmerin, eine Syrerin, bereite sich jetzt gerade auf ein Studium der sozialen Arbeit vor, berichtet die Leiterin.

Neue Kooperation mit Schwesternschaft

407 Bürger haben im Jahr 2021 auf Angebote des Familienzentrums zurückgegriffen. Und das seien nur die wirklich aktiven Nutzer, so Margret Mack. Die meisten von ihnen sind laut der Datenerfassung der EVA Frauen und Kinder – die Männer sind reichlich unterpräsentiert. Aber daran wolle man in den kommenden Jahren arbeiten und mehr Angebote zum Beispiel direkt für Väter mit ins Programm aufnehmen.

Neu ist auch die Kooperation mit dem neuen Kinder- und Familienzentrum (KiFaz) der Großheppacher Schwesternschaft: Dieses ist im Spätsommer vergangenen Jahres aus dem bestehenden Kinderhaus am Sonnenhang entstanden. Zuerst als ergänzende Begegnungs-, Bildungs-, Unterstützungs- und Erfahrungsstätte für Kita-Eltern gedacht, hat der Träger die Angebote nun für alle Familien mit Kindern in Weinstadt geöffnet und möchte – in Kooperation mit der EVA – langsam, aber stetig auch das Kursangebot ausbauen.

Auch das neue Kinder- und Familienzentrum wird dabei maßgeblich von der Stadt Weinstadt als neuem Kooperationspartner finanziell unterstützt.

Umzug zum „Schwarzen Peter“

Während das KiFaz erste vorsichtige Schritte macht, steht für das Weinstädter Familienzentrum die erste große Veränderung seit Gründung an: Ein Umzug steht bevor. Weil die angemieteten Räumlichkeiten beim Bahnhof zu klein sind und es durch die beengte räumliche Situation laut Stadt Weinstadt immer wieder zu Störungen beim Ablauf von Veranstaltungen gekommen ist. Ursprünglich war auch die Schuldnerberatung beim Familienzentrum untergebracht, diese musste bereits ausziehen.

Nun hat sich laut Stadt die Möglichkeit ergeben, das Familienzentrum in den Pavillon neben dem Hochhaus „Schwarzer Peter“ in der Nelkenstraße 37 umzusiedeln. Dieser Standort würde sich aufgrund der Größe, Raumstruktur und Lage anbieten – und weil die Immobile der Stadt gehört, werden dort keine Mietkosten mehr anfallen. Auch die Lage im dicht besiedelten Wohngebiet soll von Vorteil sein, hofft die Stadt.