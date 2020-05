Eine weiße Flüssigkeit hat am Montagabend in Großheppach den Heppach verunreinigt. Das bestätigen Polizei und Feuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung, nachdem uns am Dienstag ein Anwohner informierte. Die Feuerwehr hat mehrere Tausend Liter Wasser einleiten müssen, um das Gewässer wieder zu säubern. Nach Polizeiangaben kam das Ganze heraus, weil ein Passant eine Polizeistreife ansprach.

„Das gibt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und eine Mitteilung an die Wasserbehörde“, sagt ein