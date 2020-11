Wie soll die neue Grundschule in Beutelsbach aussehen? Darauf haben 28 Architekturbüros im Rahmen eines Wettbewerbs unterschiedliche Antworten gegeben. Elf Stunden lang tagte das Preisgericht, jetzt werden zwei ähnliche Modelle in die engere Auswahl für den Neubau der Schule und eines Kinderhauses in der Ortsmitte genommen. Noch nicht beantwortet ist die Frage: Was wird aus dem Stiftsbad?

Dass die Stadt Weinstadt das Bad in direkter Nachbarschaft der Beutelsbacher Grundschule noch