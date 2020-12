Sein Pensum war viele Jahre lang unglaublich. Trotz seines Alters trainierte Gotthilf Fischer noch mit über 80 ständig diverse Chöre. Ludwigsburg, Stuttgart, Schwaikheim, Bönnigheim: Der Meister konnte nicht einfach auf der Couch sitzen und nichts tun, er musste raus, was schaffen, so wie man das als fleißiger Schwabe eben macht. Nun ist Gotthilf Fischer im Alter von 92 Jahren gestorben. Was war das Geheimnis dieses Mannes, der mit seinen Fischer-Chören in den 1970er Jahren weltberühmt